A poco tiempo de entrar oficialmente a ocupar la silla de la dirección del Departamento de Arte y Cultura del Municipio de San Juan, el hasta ahora productor de teatro y cine y líder comunitario, Antonio Morales, ya tiene una agenda formada sobre lo que vislumbra en su nueva gestión como servidor público.

Tomando como base su trayectoria, promoviendo diversas iniciativas educativas y recreativas en torno al teatro y el cine en las comunidades desventajadas, Morales tiene como prioridad la creación de alianzas con agencias como el Departamento de Educación, Departamento de la Vivienda y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), así como con la empresa privada, para acercar la educación artística en los residenciales y otros espacios de vivienda carentes de este tipo de enseñanza.

“Es importante que nuestra capital vuelva a tener esa magia que las artes le dan a la ciudad”, declaró el recién nombrado por el nuevo alcalde de la capital, Miguel Romero.

Para ello, desarrollará un censo que le permita identificar las distintas organizaciones y gremios de arte y cultura existentes en la capital, y junto con estos, viabilizar programas de desarrollo artístico y cultural para las comunidades, en especial para impactar a los niños y jóvenes.

“No es lo mismo un joven que se crie con las artes a que se crie sin ellas y, sin duda, esa sensibilidad que las artes te dan en esa formación es bien importante, es más importante de lo que la gente cree, y por eso uno de mis mayores énfasis es ese, precisamente, que los jóvenes tengan acceso, y se verán con el tiempo los resultados que eso va a traer”, expuso Morales, quien contará para ello con el presupuesto de $4 millones, aproximadamente, que anualmente se asignan al Departamento de Arte y Cultura, además de las colaboraciones a nivel privado que espera concretar. Igualmente está en la búsqueda de un profesional experimentado en crear propuestas para poder tener el beneficio de los distintos fondos federales o de instituciones sin fines de lucro destinados al arte y la cultura.

Sostuvo que “necesitamos todos un banco de artistas en todas las disciplinas, y poder darle a estos artistas un itinerario para que los fines de semanas los enviemos a las distintas locaciones y que la gente cuando vaya a estos espacios pueda sentir que tenemos una ciudad llena de arte por todos lados”. El Parque Luis Muñoz Marín, en Hato Rey, sería uno de esos espacios.

El plan de desarrollo de este programa de formación artística para las comunidades ya lo tiene, pues después del huracán María, en el 2017, a través de su fundación Teatro por Amor, levantó “cuatro distintos grupos de teatro en cuatro comunidades desventajadas”, logrando resultados positivos, dijo. Sobre este mismo modelo o piloto, trabajaría para gestar nuevas actividades artísticas en las comunidades capitalinas.

Estado de situación “lacerada”

Morales en su análisis preliminar del estado financiero y de infraestructura en torno a lo que corresponde al Departamento de Arte y Cultura de San Juan indicó que “estamos en una posición bastante lacerada”.

Con excepción del Parque Luis Muñoz Marín, que se mantiene en buenas condiciones y cuyo presupuesto proyecta maximizar, los demás programas o proyectos que ahora caen bajo su dirección, indicó, “se detuvieron” a partir del huracán María en el 2017 para atender otras necesidades de entonces.

“El Departamento de Arte y Cultura no pudo continuar activo como me hubiera encantado que ocurriera, porque todavía lo que nuestros gobernantes no entienden es que el arte y la cultura deben ser una de las prioridades, especialmente, cuando estamos en momentos de emergencia, porque si bien se contribuye para salud y artículos de primera necesidad, pero qué pasa con el alma, y esa es una de las cosas maravillosas que hace el arte, trabaja con el alma de las personas, entre muchos otros beneficios”, apuntó.

Quiere estrenar un musical de salsa

La creación de obras de teatro y cine es lo que abunda en el bagaje profesional de Morales. Una de las producciones más exitosas fue la película “Por amor en el caserío” (2014), con sobre 500 funciones entre Puerto Rico, México y República Dominicana.

Desde esa mentalidad de productor, este profesional de las artes se mantiene creando y uno de los trabajos que tiene escritos y aún no estrena es un musical del género de la salsa que, por sugerencia de la nueva Primera Dama municipal, Maritere González, tiene la intención de establecerlo como residencia, de modo que se mantenga en cartelera por un larga temporada en algún espacio, que pueda ser un teatro, u otro lugar.

Mientras, su primer proyecto será la edición virtual de las Fiestas de la Calle San Sebastián, la cual comenzará el viernes 29 de enero, hasta el domingo 31.