Debido a la gran acogida del público, BAS Entertainment anunció la apertura de una quinta función del esperado musical “Buena Vista Social Club”, que se llevará a cabo el domingo, 1 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La producción, a cargo de Ender Vega para BAS Entertainment, representa un acontecimiento histórico en Puerto Rico al presentar una réplica local autorizada de un musical que actualmente se encuentra en Broadway. Inspirado en hechos reales y en el álbum ganador del Grammy, el espectáculo lleva al escenario una historia de música, identidad, memoria y resiliencia, ambientada en La Habana y basada en las vidas y experiencias de los músicos que dieron forma a uno de los fenómenos musicales más importantes de la cultura cubana.

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“La apertura de una quinta función confirma la enorme conexión que existe entre el público puertorriqueño y esta historia, su música y sus protagonistas. Para nosotros es una gran responsabilidad traer una producción de esta magnitud y, al mismo tiempo, contar con un elenco puertorriqueño del más alto calibre para hacerla realidad”, expresó Vega.

Los boletos están disponibles en Ticketera.