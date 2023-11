El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que la Sala de Referencia del Archivo General de Puerto Rico (AGPR) vuelve a estar abierta los sábados por cita previa de 9:30 am a 4:30 pm. Este horario extendido estará disponible por cita para personas que necesiten hacer búsqueda de información e investigaciones. Para coordinar visitas los sábados, deberán coordinarlas a través del correo electrónico referencia.archivo@icp.pr.gov. El AGPR está ubicado en el primer nivel del edificio Ricardo Alegría Gallardo en la Avenida Constitución #500 en Puerta de Tierra de San Juan.

Asimismo, se anunció que la apertura de la exhibición de fotografías Survived by Few del fotografo puertorriqueño Javier Piñero se pospuso para el sabado, 11 de noviembre, a las 11:00 am en el AGPR. En la exposición, Piñero presentará su más reciente ensayo fotográfico, publicado como portada de la edición de junio de 2023 de Smithsonian Magazine.

PUBLICIDAD

Las fotografías de esta muestra exploran los esfuerzos de los artistas y artesanos puertorriqueños por conservar las técnicas, la música y las formas de piezas de alfarería taína, el mobiliario jíbaro confeccionado con fibra de enea y los barriles y pleneros. Es una exhibición que muestra años de experiencias en el campo de la fotografía y a esta labor se unen los trabajos artesanales y artísticos de Alice Chéveres, la Familia Villalobos y Rafael Trinidad. La exhibición busca que más personas puedan conocer y reconocer el valor de las piezas autóctonas de la cultura puertorriqueña.

Como parte de la apertura de la exhibición, se ofrecerá un conversatorio con la participación de los artesanos Alice Chéveres y Juan Villalobos. Esemismo día a las 12:00 pm, se hará otro conversatorio con Marién Torres López y Rafael Trinidad. Los moderadores serán Javier Piñero, Christopher Rivera y Lucía Nieves Cortés. La exhibición originalmente se inauguraria el jueves, 2 de noviembre, pero tuvo que ser pospuesta para el sábado, 11 de noviembre.

El artista, fotógrafo documentalista y escritor Javier Enrique Piñero obtuvo una maestría en Relaciones Públicas de New York University. En el 2016 trabajó con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos documentando ejercicios de la OTAN por los continentes americano, asiático y europeo. Su experiencia laboral incluye BBC, la Universidad de Princeton, el Instituto de Neurociencia Rockefeller y Smithsonian Magazine, entre otros.

La exhibición Survived by Few es libre de costo y estará abierta al público hasta el 30 de noviembre. El Archivo General de Puerto Rico está abierto de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm, y los sábados por cita previa de 9:30 am a 4:30 pm. Para más información sobre esta exhibición y otras actividades del AGPR, pueden entrar a CulturalPR.com.