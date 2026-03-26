A ley de poco para probar su amistad y sacar sus verdades a la luz.

Los actores Modesto Lacén, Israel Lugo y Alfredo de Quesada están listos para llevar humor y profundidad con el estreno de “Arte”, la comedia de la dramaturga francesa Yasmina Reza que llega a las tablas puertorrriqueñas este sábado, 28 de marzo, en el Teatro Luis M. Arcelay de Caguas.

La producción indicó, en un comunicado de prensa, que “Arte” busca plantear, con humor y profundidad, una pregunta tan simple. como provocadora: ¿somos quienes creemos ser, o quienes nuestros amigos piensan que somos?

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La historia gira en torno a tres amigos de muchos años: Sergio, Marcos e Iván, donde todo parece marchar con normalidad, hasta que Sergio compra un cuadro de arte moderno por una suma considerable de dinero.

Marcos, indignado, no puede comprender cómo alguien con quien comparte una amistad tan estrecha puede admirar una obra que él considera absurda. Iván, por su parte, intenta sin éxito mantenerse neutral y servir de mediador entre ambos. Pero lo que comienza como una discusión sobre gustos artísticos, se transforma rápidamente en un examen de la amistad, la honestidad, el orgullo, las expectativas y las verdades que, a veces, preferimos callar.

Luego de su debut el 28 de marzo en la Ciudad Criolla, la pieza tendrá un recorrido en distintos puntos de Puerto Rico, con una función el 25 de abril en el Teatro Monrouzeau de Hatillo, y otra más el 16 de mayo en el Teatro Ideal de Yauco.

Desde su estreno en octubre de 1994 en la Comédie des Champs-Élysées de París, donde permaneció 18 meses en cartelera, “Arte” ha conquistado escenarios alrededor del mundo, incluyendo Berlín, Londres, Nueva York, Madrid y Barcelona. La pieza también cuenta con algunos de los premios más prestigiosos del teatro internacional, como los premios Molière, Tony, Laurence Olivier Award, Drama Desk Award y Evening Standard Award, entre muchos otros. Recientemente, la obra ha sido remontada y se presenta nuevamente en Broadway, reafirmando su vigencia casi tres décadas después de su creación.

Yasmina Reza, nacida en París, es autora de varias obras de gran reconocimiento internacional, entre ellas Conversation après un enterrement, L’Homme du hasard, La Traversée de l’hiver y, de manera muy especial, Arte. Su escritura se distingue por un humor refinado, una mirada crítica a la sociedad contemporánea y una profunda exploración de las contradicciones humanas. La crítica internacional ha descrito “Arte" como “una comedia sumamente inteligente y profunda que toca lo universal”, así como “un milagro” y “una comedia de la más alta escuela”.

Bajo una producción de Phoenix Arts & Entertainment, los boletos para la función de estreno están disponible a través de Ticketera.