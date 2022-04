El furor que causó la nueva versión del clásico de cine The Karate Kid en la plataforma de streaming Netflix como la serie Cobra Kai, no se quedará en la pantalla. El miércoles 25 de mayo estrenará en un teatro en la ciudad de St. Louis en Missouri un nuevo acercamiento a la producción popularizada en la década de 1980, pero esta vez desde el teatro musical.

Y, para honrar el viejo cuento de que los puertorriqueños estamos en todas partes, allí estará como parte del elenco el artista del teatro musical, Omar Nieves, destacado en la escena del baile local con una trayectoria de 16 años en compañías como Ballet de San Juan, Ballet Concierto de Puerto Rico y CoDa 21.

Para el arecibeño, radicado desde el 2017 en Nueva York, será el primer gran proyecto en esta etapa post-pandemia, no así el primero que realiza en esa ciudad. Recientemente participó de West Side Story en el teatro y de la gira de la producción de Broadway, Anastasia.

La selección de Nieves se dio, precisamente, durante la pandemia, cuando hizo una audición pregrabada, incluyendo un tema musical ochentoso, a tono con la ambientación de la época del filme, estelarizado entonces por Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue y William Zabka. Algunos de estos aparecen en la versión moderna para televisión, Cobra Kai.

“Vengo de hacer clásicos, que si Man of La Mancha, Godspell, o cosas de teatro musical más tradicionales o que llevan más tiempo en la industria y esto es una pieza totalmente nueva, basada en una película que todos recordamos de los 80″, expresó.

El musical, con la direccción de Amon Miyamoto, trabaja los aspectos de “la añoranza, la fisicalidad y este cast también está trabajando mucho la diversidad”, destacó. “Este cast es asiático, latino, people of color, es una mezcla muy grande, o sea que la diversidad la estamos incluyendo en el proyecto y para mí, como latino en Estados Unidos, es superimportante”.

El coreógrafo y bailarín será parte del elenco del nuevo musical. ( Suministrada )

Al momento de esta entrevista no han comenzado los ensayos, por lo que el coreógrafo y bailarín aún no tiene detalles específicos sobre el montaje. No obstante, el equipo de creativos que ya fue anunciado le anticipa que será un gran espectáculo. “Entiendo que va a ser bastante parecido a la (película) original, pero elevando a un nivel de producción de espectáculo”, dijo.

Destacó que la escenografía estará a cargo de Derek McLane, quien es el mismo diseñador de escenografía del musical Moulin Rouge, por el que ganó un premio Tony en el 2020 al Mejor Trabajo de Diseño Escénico para un Musical.

La música será original de Drew Gasparini. Las coreografías proponen una mezcla entre hip hop, danza contemporánea y estilos asiáticos. “Trabajan toda esa fisicalidad a través de la danza que parece que estamos luchando, pero no necesariamente estamos haciendo karate, aunque la pieza sí va a contar con un elemento de karate grande, porque es literalmente ‘The Karate Kid’”, anticipó.

Los ensayos para esta nueva producción comenzarán el próximo 14 de abril y el pre-estreno en la ciudad de St. Louis se extenderá entre mayo y junio. Posteriormente llegará a Broadway. “La idea es atraer productores y hacer un poco de ruido para cuando llegue a Nueva York sea más atractiva la taquilla”, detalló el boricua.