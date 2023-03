El teatro musical tiene su historia en las salas locales, como en el resto del mundo. Pero algo interesante, distinto, está ocurriendo con este género en el último tiempo. De ser un estilo de teatro con una producción esporádica, de pronto, se ha vuelto en una constante, inclusive, con textos originales, como fue “Cuatro, un musical”, del dramaturgo Miguel Rosa López. Igualmente han aterrizado aquí producciones de Broadway, como “Mamma Mia!”, “In The Heights”, “Hamilton” y más reciente, “West Side Story”.

Paralelamente con este auge del teatro musical en la escena local -que pudiera ser temporero o prolongado, en un tiempo más se sabrá-, hay una generación de artistas jóvenes adultos que está aprovechándose de este gran momento para crecer y madurar en el canto, el baile y la actuación, en un mismo escenario, y más aún desde su propio país, algo que algunos no lo veían posible mientras se formaban en las tres disciplinas.

PUBLICIDAD

Este fin de semana subirá a escena “La carreta, el musical”, basada en el texto original de René Marqués y la adaptación del actor, director y dramaturgo Gil René Rodríguez. El elenco integra artistas de amplias trayectorias, como Sully Díaz, Braulio Castillo, Idalia Pérez Garay y Joaquín Jarque, e igualmente una gran representación de talentos jóvenes adultos, entre ellos, Yeidimar Ramos, Christian Laguna, Nydia Resto y Pranjall Luna’rai, quienes orgullosamente se están nutriendo de esta zafra artística.

“Ahora se nos está dando la oportunidad de poder hacerlo en nuestra Isla y no vernos obligados necesariamente a tener que viajar. Hay veces que sí, hay personas que sí lo tienen que hacer, pero para algunas personas, podemos manifestarlo aquí”, celebró Yeidimar Ramos, quien durante su formación proyectaba su futuro profesional en Estados Unidos. “Mi primera opción no era quedarme en Puerto Rico, porque no veía un futuro aquí ni la posibilidad de poder trabajar en esto”, sostuvo la ejecutante de “Juanita” en el musical.

El desarrollo de cada uno en este género escénico se dio de formas distintas. Yeidimar logró integrar las tres disciplinas en plataformas, como Broadway Illusions, Conservatorio de Música de Puerto Rico y Teatro Repertorio, mientras Christian se inició más en el canto y entró al Conservatorio apuntando hacia la ópera, pero para sus pares en ese estilo musical era más actor y bailarín que cantante, entonces se cruzó con el teatro musical. “Siempre era este eslabón perdido que no tenía casa, entonces de momento el teatro musical fue esa disciplina, que cuando la encontré fue, ‘wow, aquí puedo hacer todo lo que me gusta”, afirmó el intérprete de “Luis”.

PUBLICIDAD

Nydia se entrenó en cada una de las disciplinas por separado: Tomó baile en Centro Danza, canto en el Conservatorio y actuación en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. “Fue bien retante, porque me creía actriz sola, cantante sola, bailarina sola, y no fue hasta que una compañera me dijo, ‘es que hacerlas las tres en el mismo nivel (de dominio) es el reto”, compartió la artista, quien es parte del ensamble de “La carreta”.

La idea del teatro musical comenzó a florecer en la mente de Pranjall desde la infancia, cuando veía los musicales en el canal de Disney. “Antes de comenzar en el canto y música, me entrené muchos años como bailarina. La meta era ser bailarina y tener beca. Más adelante me voy envolviendo más en el canto, y se abre la oportunidad de audicionar para varios musicales, y dije, ‘esto es, aquí están las tres cosas, no me tengo que ir por otro lado’”, contó la también integrante del ensamble.

Para mí hay una cualidad bien particular del teatro musical y es que el teatro musical se adapta a cualquier género musical, y se adapta a cualquier espacio. Entonces, siento que a diferencia de la ópera y de otros géneros, quizás más puristas, que tienes que entrar bajo unas fórmulas que ya están establecidas, el teatro musical rompe con eso y creo que es muy de nuestra generación” - Christian Laguna, artista

Todos coinciden en que la presentación en la Isla de producciones populares de Broadway está logrando que Puerto Rico se consolide como una plaza para el teatro musical, a la vez que promueve el intercambio artístico. “He sentido que en Puerto Rico, por querer mantener nuestros trabajos, por querer mantener nuestras piñas, hemos cerrado la industria. Creo que en el momento en el que estamos es un buen momento para ese intercambio que se está dando, y creo que si realmente queremos que nuestra industria crezca, hay puertorriqueños que están fuera que los podemos traer y nosotros también ir para allá, y el resultado es que vamos a crecer”, expuso el cantante, actor y bailarín.

PUBLICIDAD

Yeidimar apuesta a que la generación que les sigue “viene a arrasar en las tres disciplinas”, por efecto de la globalización, medios de comunicación, redes sociales, en fin, del mar de información a la que está expuesta. “Van a poder crecer teniendo la posibilidad y van a poder crecer viendo en su Isla esta disciplina y obras y gente alrededor de ellos de la que pueden aprender”, indicó la artista.

Maravillados con el retrato a la puertorriqueñidad

“La carreta, el musical” estrena este sábado en la Sala de Festivales en una producción de la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta, con la dirección de Gil René Rodríguez. Yeidimar, Christian, Nydia y Pranjall conocían el texto, pero cuando hablan de esta adaptación musical, se les ilumina el rostro.

“‘La carreta’ retrata lo que somos como puertorriqueños”, destacó Nydia al referirse al concepto del jíbaro, a la mujer trabajadora, a las familias que apuestan a que el porvenir está afuera las costas caribeñas.

Yeidimar Ramos, Christian Laguna y Sully Díaz protagonizan "La Carreta el musical". ( Suministrada )

Prajanll, al igual que expone la obra, experimentó el proceso de emigrar y ser parte de la diáspora boricua en Estados Unidos por un tiempo, sin embargo, ahora que ha vuelto a residir aquí, se siente más aferrada a su identidad, a su cuna. “Me mudé para Nueva York y escuché estas cosas de mis papás, y ahora que vivo aquí, ‘La carreta’ me amarra más a mi casa”, puntualizó.

Me encanta mucho como obra y sigue manteniendo mucha carga dramática y también las canciones son muy dramáticas, porque es el mismo texto de la obra transformado en canción. No se escribieron canciones nuevas, no se añadieron letras, la música es también un viaje en el tiempo a ese folclor jíbaro, pero mezclado con esas influencias norteamericanas del big band, blues y un acercamiento con el rock n’roll” - Yeidimar Ramos,

El musical se presentará este sábado y domingo, en funciones a las 8:00 pm y 3:30 pm, respectivamente. Los boletos están a la venta en Ticket Center.