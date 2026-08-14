Atención Atención anunció su esperado regreso a los escenarios con “Atención Atención es Navidad – La Gira”, una nueva producción que llevará la magia de la Navidad a miles de familias en distintas regiones de la Isla.

Tras más de cinco años sin recorrer Puerto Rico y dos años después de su último espectáculo masivo, Atención Atención vuelve para reencontrarse con las familias puertorriqueñas a través de una experiencia renovada, pensada para que niños, padres y abuelos compartan juntos la ilusión y alegría de la época más especial del año.

Víctor, Clara, Johnny el Lagartijo, Tito el Angelito, el Sr. Sapo y el resto de los personajes protagonizarán una producción llena de música, alegría, aprendizaje y diversión, integrando las canciones favoritas del público, nuevos segmentos interactivos, sorpresas navideñas, efectos especiales y momentos inolvidables que han convertido a Atención Atención en la principal propuesta de entretenimiento familiar de Puerto Rico.

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Como parte de la experiencia, los asistentes también podrán adquirir un número limitado de pases para el exclusivo Meet & Greet Experience, que permitirá a las familias conocer personalmente a sus personajes favoritos al finalizar cada función, compartir un momento especial y tomarse fotografías con ellos.

Para garantizar una experiencia de calidad, la disponibilidad será estrictamente limitada. La gira visitará cinco importantes regiones de Puerto Rico, comenzando en el Teatro Municipal de Cayey el 7 de noviembre, seguido por el Centro de Bellas Artes de Humacao el 14 de noviembre, Centro Bellas Artes de Juana Díaz el 5 de diciembre, Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez el 12 de diciembre y culminando en el Coca-Cola Music Hall de San Juan el 20 de diciembre.

Los boletos para todas las funciones de “Atención Atención es Navidad – La Gira”, incluyendo la experiencia exclusiva de Meet & Greet, ya están disponibles a través de Ticketera.