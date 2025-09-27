La experimentada actriz de telenovelas, Aylin Mujica, llegará a la isla para unirse al elenco estelar de la comedia “Brujas”, a presentarse el domingo 16 de noviembre en la Sala Felipe Rodríguez del Centro de Bellas Artes en Caguas.

Mujica, quien actualmente es parte de la serie “Velvet: El nuevo imperio”, se unirá en escena a otras grandes figuras del arte escénico: Gaby Spanic, Sabine Moussier, Cecilia Galliano, Verónica Montes, Dalilah Polanco, Bárbara Torres y Lorena Herrena. Juntas le darán vida a un “embrujo” entre amigas.

Dirigidas por Benny Ibarra, un grupo de amigas del colegio decide juntarse después de años sin verse y, a medida que avanza la noche, es que se va calentando el ambiente entre ellas. Anécdotas, memorias y risas pueden transformarse en impensadas revelaciones que a su vez resuelven viejos misterios, mentiras y hasta traiciones.

La obra original del dramaturgo español Santiago Moncada presenta a cada una de estas actrices a través de personajes verosímiles que incluyen a la empleada doméstica, la “dama de compañía” de alguien adinerado, la profesional exitosa, la esposa engañada y la lesbiana de clóset. Entre ellas se reflejan los problemas que, aún en tiempos modernos, afectan a las mujeres, como el machismo, el abandono familiar, el racismo y la discriminación por género, entre muchos otros.

Todas estas vivencias afloran entre conversaciones mordaces, cargadas de humor y también del amor que ellas se tienen por una amistad sostenida por años. Es así que “Brujas” garantiza risas de inicio a fin, como ha ocurrido en los teatros de Argentina y México, donde se ha presentado la obra.

Los boletos están a la venta en Ticketera y en la boletería del Bellas Artes de Caguas.