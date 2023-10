Por sexto año consecutivo, Ballet Concierto de Puerto Rico ha sido invitado a participar en el prestigioso evento digital anual “World Ballet Day”, con una hora de “streaming” en vivo. Este evento, el cual es esperado por más de un millón de personas alrededor del mundo, se llevará a cabo el miércoles, 1ro de noviembre, con una transmisión de 24 horas consecutivas.

“World Ballet Day” es una colaboración entre tres de las compañías más importantes del mundo (The Royal Ballet de Inglaterra, The Australian Ballet y San Francisco Ballet) con el propósito de que conozcan los tras bastidores de las más importantes compañías y compañías invitadas, sus clases, ensayos y entrevistas. Ballet Concierto fue invitada a participar del “World Ballet Day” en esta ocasión por The Royal Ballet, cuya administración sigue las redes sociales de la compañía local. El productor principal del evento cibernético es Royal Opera House en Londres.

PUBLICIDAD

Ballet Concierto transmitirá desde su portal de Facebook y su canal de YouTube a la 2:00 pm (hora local) en el “streaming” de World Ballet Day. Durante esa hora, el mundo entero se podrá conectar y ver el final de la clase de la compañía y entrevistas a algunos de sus bailarines como Stella Casas, Faviana Quiles y Mariana Rodríguez, además de presenciar parte de los ensayos de la temporada 2023-2024 de la experimentada compañía.

“‘World Ballet Day’ es un evento mundial de alto calibre, ya que las mejores compañías son las invitadas a participar. Para Ballet Concierto de Puerto Rico es un privilegio y un honor formar parte de tan importante evento. Somos afortunados y estamos agradecidos de tener la oportunidad de llegar al público internacional a través de esta plataforma” indicó su director artístico, Víctor Gili.

60 compañías formarán parte del evento, entre ellas estarán American Ballet Theatre, English National Ballet, Teatro della Scala, Hungarian Ballet, Dutch National Ballet, The Washington Ballet, Staatsballett Berlin, Ballet Nacional de Cuba, entre muchas otras compañías.

“World Ballet Day” se podrá comenzar a ver en Puerto Rico desde el 31 de octubre a las 8:00 pm, comenzando con la clase diaria del Australian Ballet, a través de Facebook y YouTube. Se estima que alrededor de 1.2 millones de personas se conectan a través del mundo durante las 24 horas que dura la transmisión.