La música, como todas las disciplinas artísticas, debe ser accesibles a todos. Conscientes de ello, la Junta de Directores y la Administración de Bellas Artes de Caguas (BAC) inició el pasado viernes una campaña de votación pública a favor de la otorgación de unos fondos de la Fundación Levitt, bajo el programa Levitt Music Series.

Tales fondos permitirán enriquecer los proyectos musicales que los cantantes Yavier Hidalgo (Crearé) y Josy Latorre (Fundación Olas y Arenas) presentan con el apoyo de nuestra institución.

“Para Bellas Artes de Caguas ser recipiente de los fondos Levitt Music Series es una gran oportunidad para llevarle a toda la región eventos musicales libres de costo, en los que se impulsan nuevos talentos en conjunto con crear talleres para artistas de trayectoria”, puntualizó la directora ejecutiva de BAC, Ivonne Class, mediante comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Levitt Music Series es un programa impulsado por la comunidad y tiene el objetivo de apoyar instituciones o eventos que brinden espectáculos musicales de forma gratuita y que además se lleven a cabo en espacios al aire libre. La propuesta elegida recibirá hasta $120,000 de forma multianual.

Para votar, las personas deben acceder al portal vote.levitt.org, buscar Bellas Artes de Caguas y marcar votar. También pueden enviar un mensaje de texto al 877-409-5525 con la palabra clave/keyword: Caguas. Igualmente pueden acceder al QR Code que aparece en la promoción de la campaña en las cuentas de BAC en Facebook e Instagram.

Las votaciones estarán abiertas hasta el lunes, 15 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, 8:00 p.m., hora de Puerto Rico.