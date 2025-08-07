¡Se sigue encendiendo la famamanía!

El Centro de Bellas Artes de Caguas invita al público a viajar al tiempo con su nueva exposición “Objetivo Fama con el tiempo”, donde el público revivirá las pasadas seis ediciones de la competencia que volvió a Telemundo Puerto Rico la semana pasada.

El segundo piso del recinto se convirtió en una cápsula del tiempo con unas 30 fotografías, del archivo de imágenes de Primera Hora y GFR Media, que recogen los momentos más emblemáticos del “reality show” desde su comienzo hace 21 años.

La presentación repasa también cómo el proyecto sirvió de plataforma para diversas voces jóvenes en la música, como Janina Irizarry, Anaís, Marlon Fernández, Juan Vélez, Cristina Eustace y Fabián Torres, quienes se alzaron como ganadores de las ediciones que se transmitieron por Univision Puerto Rico.

Janina Irizarry es una de las estrellas que aparece en la exposición nueva del Bellas Artes de Caguas. ( Pablo Martínez Rodríguez )

La exhibición también recoge otros sucesos definitivos de la producción, como la participación de la cantante Kany Garcia en la primera temporada, la presencia de Yuri, quien fue la anfitriona del espectáculo en las primeras tres ediciones, al igual que la gestión de la productora ejecutiva, Soraya Sánchez, quien regresó a trabajar en la versión renovada de la competencia musical.

Las fotografías salieron del archivo de imágenes de Primera Hora y GFR Media. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Objetivo Fama en el tiempo” estará abierto al público general durante este ciclo del “reality show”, que se extenderá hasta el 2 de noviembre, en el horario regular del centro.

“Objetivo Fama” continúa en la búsqueda de la próxima estrella de la música todos los sábados, a las 8:00 de la noche, por Telemundo Puerto Rico.