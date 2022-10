Una fecha exacta aún no la tiene, pero la gerencia del Centro de Bellas Artes en Santurce espera tener instalado un generador eléctrico que le permita mantener energizado el edificio principal para el inicio de la temporada de huracanes 2023.

El gerente general Jetppeht Pérez De Corcho Morgado indicó que el equipo de la marca Caterpillar fue ordenado y se encuentra en etapa de producción en Estados Unidos.

“Espero que para el 1 de septiembre del 2023, que es la temporada pico, haya llegado a Puerto Rico”, indicó el ejecutivo. “No se puedo adquirir antes, porque no tenía el dinero. Este generador se proyectó que costaba $680 mil y terminó costando un millón 600 mil dólares”, agregó. La inversión proviene de unos fondos del Programa de Mejoras Permanentes (CAPEX).

El aumento significativo en el costo del equipo, que localmente es distribuido por la empresa RIMCO, lo atribuyó a que “el mercado a niverl mundial está más caro”. Sostuvo que “eso no se coinstruye en Puerto Rico, hay que mandarlo a hacer fuera y todos esos equipos están sumamente costosos”.

El pasado domingo la gerencia de la institución artístico-cultural se vio en la obligación de cancelar una función de la comedia familiar “Los García”, así como el espectáculo de Ballet Concierto de Puerto Rico y la pieza “Marianela” debido a la falta de energía eléctrica.

La falla, explicó, correspondió a una pieza que identificó como “CT”, ubicada en la subestación privada de Bellas Artes, que sufrió daños, tal vez por un rayo o fluctuaciones en las líneas de transmisión, según le indicó el ingeniero eléctrico de la institución.

“Esto ocurre en una pieza que se llama CT, que es una pieza redonda, ahí se recibe la energía eléctrica que proviene, sea de Luma o de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando estaban ellos. Eso es el metro, como el que hay en las casas, uno más grande, que mide la energía que entra al edificio”, indicó Pérez De Corcho Morgado. “Esa pieza es la que sufre el daño. Está instalada en la subestación nuestra. que es privada, pero a su vez yo no puedo instalar una pieza como esa, eso lo instala la compañía eléctrica, así que Bellas Artes tenía la subestación en condiciones, con los servicios que se le dan, con el mantenimiento, pero yo no podía cambiar esa pieza”.

Hasta la tarde del martes, el gerente general esperaba el servicio para el reemplazo de la pieza.

Mientras, hasta tanto no llegue el generador eléctrico, Bellas Artes no tiene un Plan B sólido que le permita mantener en cartelera las producciones de teatro o culturales que tenga en agenda, en caso de una falla en el servicio de energía eléctrica.

“Actualmente el Plan B que tengo es Sala Sinfónica que tiene un generador que puedo mantener la sala operando con aire y todo, y de estar disponible la sala para un evento musical, puedo moverlo a la Sala Sinfónica. Obras de teatro y otro tipo de evento no puedo moverlo a la sala porque no está diseñada para ese tipo de eventos. Actualmente no existe mantener el edificio prendido a capacidad, si no hay un generador que tenga esa potencia que se necesita”, puntualizó.

Nuevas fechas

La función de “Los García” fue reprogramada para el sábado, 15 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en la Sala de Festivales. Igualmente la producción “Marianela” se presentará el sábado 15 y el domingo 16 en la Sala Experimental. El espectáculo de Ballet Concierto aún no tiene nueva fecha.