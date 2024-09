Listos para seguir un legado, Blanca Lissette Cruz y José Eugenio Hernández se preparan para encender la llama del amor con una nueva gira de la obra “El próximo año a la misma hora”, que arrancará este sábado, 21 de septiembre, con una función gratuita en el Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El duo habló con Primera Hora sobre la nueva puesta en escena que realiza la compañía Daphne et Apollon, comprometida con usar el teatro como un vehículo de impacto para poblaciones vulnerables y se expondrá en diversos municipios sin costo alguno tras unas subvenciones del Programa de Rescate Cultural (ARPA, por sus siglas en inglés) del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Cruz aseguró en entrevista con Primera Hora que la idea surgió de una propuesta con Lynette Salas, directora de esta nueva puesta en escena que adapta el proyecto que el dramaturgo Bernard Slade lanzó en 1975, con el que busca llevar “el buen teatro” de una forma accesible y tangible al público boricua.

“Lynette me indicó antes que este proyecto iba a ser ‘El buho y la gatita’, que es un proyecto que llegué a hacer, pero yo le pedí que lleváramos otra obra. Y hubo alguien que mencionó esta obra, y yo le dije: ‘Oh my gosh! ¡Yo nunca he hecho esta obra!’ Ella la sometió, la aprobaron, y esto ha sido una maravilla”, expresó la actriz.

“Nosotros, como actores, le estamos metiendo horas a este esfuerzo. Tú verás solo dos actores en esta obra, pero realmente, hay sobre 10 personas en esta producción, así que es bonito que se pase un sombrerito para que la gente sepa que esto es un trabajo como cualquier otro”, agregó Cruz, quien asegura que este esfuerzo busca que el público reconozca las artes escénicas como un taller que merece apoyo del pueblo.

La actriz encarnará a Doris, una ama de casa que se descubre como persona frente a un misterioso individuo que conoce durante una un fin de semana en un parador.

“A mí, como persona, yo creo en el amor en que te miraste y dijiste: ‘este es el amor de mi vida’. Así conocí al padre de mi hija, que cuando lo vi dije que él era el hombre de mi vida y tuvimos una familia. Ahora no estaremos juntos ya, pero sigo creyendo en los primeros flechazos”, apuntaló la artista, entre risas.

Sin embago, Cruz aseguró que el giro aquí es que su personaje, al igual que su contraparte, están casados, y llegan a un acuerdo de reencontrarse un fin de semana al año en ese mismo lugar, una decisión que llevará a ambos a una “montaña rusa de emociones”.

“Doris entra como una mujer que solo se ve como una ama de casa y con esto ella se pompea para siempre llevar algo nuevo, que no es algo que hace solo por la relación, sino por ella misma. Vemos una mujer que crece, algo que me parece importante porque, todavía, es tan necesario tirar a todos lados para llegar a lo que quieres, a pesar de los recursos que hay hoy que, supuestamente, brindan más oportunidades. Ver a Doris empoderarse, para mí es lindo y sumándole a eso el coqueteo”, manifestó.

Hernández, por su lado, le dará vida a Juan, quien será el responsable de mantener la “relación perfecta” intangible durante esos encuentros, que llegan a extenderse por décadas.

“Me di cuenta que esta es una de las mejores comedias que yo he leído, tiene unos personajes maravillosos, tienen una línea evolutiva bien clara, ellos se transforman física, emocional y espiritualmente”, manifestó el histrión, al tiempo que expresó su orgullo por seguir el legado de primeros actores como Gladys Rodríguez y Rogelio Guerra, quienes le dieron vida a este proyecto en 1980, así como Marisol Calero y Braulio Castillo, hijo, quienes trajeron de vuelta la historia hace cinco años.

José Eugenio Hernández y Blanca Lissette Cruz siguen el legado que dejaron los actores Gladys Rodríguez y Rogelio Guerra en 1980, y Marisol Calero y Braulio Castillo, hijo, en el 2019. ( alexis.cedeno )

“Ser parte de un relevo siempre me ha traído buenas experiencias, me encantan porque se tratan de buenas piezas, interpretadas por buenos actores, por eso se repiten, y es maravilloso estar ocupando esa plaza”, destacó Hernández, quien está contento porque la presentación se dará en su cumpleaños número 50, donde hará lo que más ama realizar, darlo todo en las tablas.

“El próximo año a la misma hora” se presentará posteriormente el 24 de septiembre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao a las 10:30 a.m., el 27 de septiembre en el Teatro América en Vega Baja a las 8:30 p.m., el 29 de septiembre en el Teatro Ideal en Yauco a las 6:00 p.m., el 3 de octubre en el Teatro de la UPR en Carolina a las 11:00 am y el 4 de octubre en Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce a las 8:30 p.m.

Los interesados en participar de alguna de las funciones de la pieza deberán reservar su espacio en la plataforma Eventbrite buscando la función bajo “El próximo año a la misma hora”. Además pueden recibir información general en la página de Facebook “El Próximo año a la misma hora PR 2024″.