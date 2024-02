Su jovialidad y su carisma han sido aliadas en la labor de lucirse frente a las cámaras. Dentro de su propósito de tener una interacción con el público, también ha participado en radio y en diversas piezas teatrales. Sin embargo, ser la figura principal de una presentación de teatro era una posibilidad que le provocó dudas por un tiempo. Pero llegó su momento, y ahora se lanza con mayor confianza.

El maquillista profesional Bryan Villarini se muestra ilusionado con realizar su primer “stand up”, “Las mujeres de Bryan”, en el Centro de Bellas Artes (CBA) los días 24 y 25 de mayo. Con la simpatía y la personalidad ocurrente que lo caracteriza, el también presentador hará un repaso con humor de sus orígenes y del rol relevante que varias mujeres han jugado en su vida.

“He tenido la oportunidad en el teatro de estar en ‘La jaula de las locas’, en ‘Malas’, que fue una megaproducción, y tenía partes importantes, pero no me atrevía a aceptar más, no me atrevía a ponerle ni tan siquiera mi nombre a un show de teatro”, confesó pensativo con respecto a sus apariciones sobre las tablas, y agradeció la influencia de la actriz puertorriqueña Laura Butler en atreverse a abrazar esta rama del arte.

Adelantó que en su primera puesta escénica en solitario estará acompañado por actrices que han sido igualmente determinantes en su carrera. ( Suministrada )

“Era mi mejor amiga en la high (escuela superior)”, dijo. “Fue la que abrió la puerta, la persona que me dijo vente para el teatro, mira la cantidad de vertientes que el teatro tiene para ofrecerte”.

Con “Las mujeres de Bryan”, entendió que era su momento para brillar como figura principal. “Antes no gozaba de la popularidad de la que puedo gozar ahora para atraer a más gente a un teatro, más aparte, yo he vivido un ‘journey’ de superar muchas inseguridades. Ahora creo que estoy en ese momento en que confió más en mí”.

Villarini manifestó que siente algo de nervios ante la expectativa, pero lo utiliza a su favor en el compromiso de perfeccionar su desempeño.



“Como primer show, enfrentarme a la sala más importante de teatro que tiene el País, que es la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes, me pone las rodillas a temblar, no te lo voy a negar. Pero yo pienso que en el nervio los teatreros también encontramos mucha energía para enfrentar los retos. Muchos de nosotros decimos que cuando el nervio se nos quite, como ¿pa’ qué?”, expresó enfático. “Pero sobre todo, quiero que el público salga con esas ganas de apostar en lo que creemos, esas ganas de ser mejores seres humanos, que es una de las cosas que esas mujeres han logrado en mí, convertirme en mejor persona”.

Al hablar del título de la pieza de comedia, destacó que representa una manera de homenajear a diez figuras relevantes en su desarrollo. “Soy un orgulloso producto de la maravilla que puede hacer la mujer en la vida de cualquier persona, y qué mejor que en este momento histórico que vivimos en el País, de crear espacios que verdaderamente les celebren a las mujeres”, sostuvo el también talento de “Viva la tarde” y “Noticentro al amanecer” (WapaTV).

“Creo que cuando nos quejamos de la violencia que nos ataca, la mejor manera de contrarrestar eso es abriendo espacios como lo que va a ser mi show, un espectáculo de celebración y homenaje a la mujer, del impacto maravilloso que tienen en la vida de todos los que tocan, y de lo maravillosas que son ellas en sí. ‘Las mujeres de Bryan’ es la historia de cómo las mujeres han impactado mi vida de la mejor manera, y cómo soy el mejor producto de toda la maravilla que ustedes causan”.

En ese grupo, confesó con orgullo que hay una que ha sido un apoyo desde el inicio, y por quién profesa gran amor y agradecimiento. “La madre es esa mujer en la vida de la mayoría de nosotros que, sin duda, deja una huella indeleble. Se queda ahí para todo. Me siento tan dichoso de tener amigas, de tener compañeras de trabajo que han hecho casi la labor de una madre en mi vida, y les agradezco grandemente. Pero sin duda, vienen a llenar el espacio tan importante que es la madre en la vida de uno”. En este sentido, compartió las semejanzas en su manera de ser.

“Yo soy una versión Wish (la tienda virtual) de mi mamá”, comparó. “Mi mamá es de una personalidad avasalladora. Yo soy la versión que encuentras en la tiendita barata de lo que es mami en personalidad, en energía. Mami es hasta más chistosa que yo”, afirmó con orgullo.

En el encuentro en el CBA, el público podrá tener una visión más clara de ese grupo de influyentes en su vida. “Son diez de las más importantes, representadas por diez de las actrices más importantes del país, que a su vez, también han sido mujeres de Bryan, porque son veintipico de años trabajando en el teatro maquillándolas a ellas”, detalló con entusiasmo, sin adelantar los nombres de las artistas que lo acompañarán en escena. Hablará de momentos emotivos, pero también, de otros que se han convertido en cierto reto.

“Hay mucho de reflexión, de querer motivar a la gente, sin tener conocimiento como motivador, simplemente, poniendo mi historia allá afuera”, destacó sobre el stand-up. “Y aunque nos vamos a reír, según las homenajeo, hay veces en que las quemo porque me han hecho pasar la zarza y el guayacán”, expresó entre carcajadas.

“A veces, por complacerlas me he encontrado en una situación que digo ‘pero, ¿a mí quién me manda?’, y entonces, ahí es que visito con amor, con el corazón, todos esos puertos donde nos reímos, donde reflexionamos acerca de cómo aporta la mujer en la vida de todos nosotros, y también, esos momentos en que hemos estado en apuros por una mujer”.

Bryan adelantó que a los hombres también les llegará su turno para un próximo stand-up. “Yo le dedico este primer espectáculo a las mujeres. Pero lo que pasa es que, en la calle, en su mayoría, los que me detienen son los maridos”, celebró sobre el apoyo del público.

Además de los logros profesionales, el presentador reflexionó sobre su evolución a nivel personal. “No me considero una figura pública, ni ‘influencer’, ni nada por el estilo”, expuso con determinación. “Yo voy en mi camino, intentando hacer lo mejor que pueda. Pero muchas veces, cuando escuchaba a otros compañeros del medio decir ‘ay, el cariño del público’… oye, es un salvavidas brutal y tengo que agradecerlo, tanto apoyo, el montón de mensajes que están ahí en las redes sociales como evidencia, cómo me han llevado a creer aún más y me han llevado a hacer una carrera de ayudarles, porque si para algo estoy logrando lo que logro es para llevarles ayuda, alegría y ganas de amarse a todo el mundo”.

Los boletos para “Las mujeres de Bryan” están disponibles en Ticketera.com.