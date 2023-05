Que no se quede un rincón de la Isla sin conocer el talento de escritores independientes.

Con esta meta, y como escritor independiente, el joven villalbeño Jomar Maldonado fundó el Festival del Libro 100x35 para, precisamente, impulsar la lectora del talento local a través de toda la Isla.

“La misión principal de todo esto es darles a los escritores independientes que la gente los conozca y vean el talento”, explicó el autor de los libros “Tras un mundo mejor” (2019), “El niño protegido” (2021) y “Promesas”, que se publicará en julio.

Su propuesta ya ha rendido éxito, pues pese a solamente llevar a cabo el primer evento en el centro comercial Centro del Sur Mall, en Ponce, la retroalimentación del público y de los 84 escritores independientes que participaron fue sumamente positiva.

La acogida del primer Festival del Libro 100x35 fue sumamente positiva, aseguró el fundador, Jomar Maldonado. ( Suministrada )

“Para ser el primero, que es como uno dice el bebé, la acogida fue muy buena”, narró. “Yo estaba bien nervioso, porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar a esto, porque, pues, sabemos que la tecnología ha cambiado muchos aspectos de lo que es la lectura. La lectura no se ha perdido, porque cuando uno ve este tipo de actividad, uno dice no se ha perdido, pero tenía esa mala perspectiva de que la gente no se acogiera, pero lo bueno fue que no fue como (esperé)”, comentó Maldonado, quien tiene 28 años y es técnico de farmacia y estudiante de bachillerato de ciencias biomédicas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).

Es por esto que su próxima parada será el sábado, 27 de mayo de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en su pueblo, Villalba, específicamente en la antigua escuela Walter MckJones, que ubica en el casco urbano. Hasta el momento, dirán presentes unos 40 escritores, incluyendo el niño escritor Lucas Navarro, al villalbeño José Enrique Laboy, el coameño Doel Martínez y la guayamesa Denisse Escalera, entre otros. Para el 15 y 16 de julio, el festival hará su parada en el Mayagüez Mall.

“Muchos de ellos (los escritores) tienen la oportunidad de correr con el auspicio de editoriales o de librerías y demás ay nosotros, que somos independistas, tenemos que sacrificarnos un poquito más. No digo que los (otros) escritores no se sacrifiquen, pero nosotros (los escritores independientes) tenemos que tocar más puertas. Este tipo de oportunidad nos da la exposición que muchas veces no tenemos y el respaldo y traer más lectores”, reiteró.

Además del reto que enfrentan los escritores independientes para darse a conocer, Maldonado reconoció la apatía del público a la hora de leer, por lo que propone que sus escritos se relacionen con las realidades de nuestra sociedad, óbice que busca combatir a través del festival.

Jomar Maldonado ( Suministrada )

“Por eso es nuestro lema ‘100x35′, porque queremos llevarlo a todos los pueblos a nivel Isla que se nos dé la oportunidad…para darnos a conocer y llevarlo continuamente a otros pueblos”, anticipó.