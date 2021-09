El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que abrió una convocatoria para participar del Certamen Literario en la 10ma edición de Campechada, que este año será en honor a Don Ricardo Alegría. Las personas interesadas tienen hasta el 15 de octubre para participar de esta convocatoria. El Certamen tiene el propósito de reconocer el talento y creatividad de nuestros estudiantes, brindándoles una oportunidad para aplicar destrezas de redacción y profundizar en la obra de Don Ricardo Alegría y su aportación a la cultura puertorriqueña.

La categoría de cuento del certamen es dirigida a estudiantes de primero a quinto grado. Mientras, la categoría de poesía es para estudiantes de sexto a octavo grado y de noveno a duodécimo grado.

Los participantes deben identificar su trabajo con un seudónimo o lema en la primera página de su trabajo literario. De este modo, el jurado no verá el nombre real de los participantes en el proceso de evaluación.

En la categoría de poesía los trabajos deberán ser de entre dos a ocho estrofas a doble espacio. Los poemas no debe exceder de dos páginas. Cada categoría tendrá varios temas de los que pueden seleccionar uno o más. Por otro lado, en la categoría de cuento los trabajos podrán ser hasta de dos páginas sin ilustraciones. La página de presentación con el seudónimo o lema no cuenta como parte del texto. Para ambos renglones se debe utilizar la letra Times New Roman 12, en páginas tamaño carta 8 ½ x 11.

Los interesados en conocer los detalles del certamen o participar deberán acceder al enlace para someter trabajos literarios electrónicamente: https://form.jotform.com/212244893039862

El primer lugar por cada categoría recibirá un certificado valorado en $75.00 para comprar en la tienda del ICP y un pase de un máximo de 5 personas por un año para visitar gratuitamente los museos pertenecientes al ICP. El segundo lugar por categoría recibirá un certificado de $50.00 para comprar en la tienda del ICP y el tercer lugar por cada categoría recibirá la suma de $25.00 para comprar en la tienda del ICP. Todos los trabajos literarios ganadores serán publicados en la página del ICP y de Campechada 2021.

El jurado evaluará los trabajos y dará a conocer los ganadores al Comité del Certamen de la Campechada el 8 de noviembre y serán reconocidos durante la apertura de la Campechada, el 19 de noviembre.

La Campechada celebra su décima edición del 19 al 21 de noviembre en el Viejo San Juan y está inspirada en el humanista Dr. Ricardo E. Alegría Gallardo. Además, de lo diez años de Campechada, el evento coincide con la celebración del centenario de Alegría Gallardo y los 500 años de la fundación de la ciudad de San Juan, completando una triple celebración.