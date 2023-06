Ella de momento puede decir que no está haciendo nada y en cuestión de cinco minutos habla de proyectos de literatura, series en gestación, nuevos lazos profesionales en República Dominicana y por si fuera poco, es la puertorriqueña invitada a representar la Isla en el Segundo Encuentro Internacional de la Voz y la Palabra, que se llevará a cabo entre el 10 y 14 de julio en Baja California.

La actriz y catedrática Carola García será la voz boricua que tendrá oportunidad de esbozar sus ideas y reflexiones en una de las seis ponencias a ser leídas en este evento, que reunirá a otros representantes de 25 países donde se habla español. Los otros países que presentarán sus ponencias son Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay y República Dominicana.

PUBLICIDAD

Para la artista -quien llega por una invitación, sin respaldo alguno- no será la primera vez en este encuentro organizado por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (CEUVOZ VASTA), el Ministerio de Cultura de México y el Centro de Capacitación Cinematográfico. También participó en el 2014. Ahora el intercambio se dará bajo el tema: “Integraciones Hemisféricas: Marcos teóricos para el futuro de la práctica y pedagogía vocal”.

“La particularidad que tiene este encuentro es que están todos los países de habla hispana, incluyendo Portugal y Brasil que antes no se habían incluido, y son profesores, artistas, locutores, pedagogos de la voz y la dicción”, detalló García, desde Juan Dolio en República Dominicana donde vive una nueva historia de amor, a la vez que comienza a abrirse a nuevos caminos de creación artística.

La ponencia de García, titulada “Heridas y luces”, inicia con un cuestionamiento sobre qué no ha pasado en el mundo y su país en los últimos cinco años. Desde ahí comienza a enlazar los eventos atmosféricos que han trastocado la seguridad estructural de la Isla en los últimos cinco años con otras realidades que igualmente impactan a la sociedad puertorriqueña, como la corrupción política, el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, y más adelante la pandemia del Covid 19, que cobró decenas de vidas, incluida la de su mamá. Entre tanta crisis, también le tocó manejar su salud mental.

“Para añadirle dramatismo al hilo argumental de este relato pues… el desbalance suicida de mis neurotransmisores me llevó casi casi a las puertas del Hades por una bipolaridad sin diagnosticar, pero por lo que parece… todavía no me quieren en esa vecindad. Gracias a una red de afectos, terapistas y sobre todo mi esfuerzo por salir de los abismos de mi mente… pude transformar ese dolor. ‘El arte es una herida hecha luz’, decía (Georges) Braque y con esas palabras sabias como brújulas, escribí, actué y dirigí mi última pieza teatral titulada ‘Blanco temblor’”, establece una parte de la ponencia de poco más de cuatro páginas.

García, asimismo, expone lo que ha sido su formación académica, el atropello a la Universidad de Puerto Rico por los recortes de presupuesto y cómo integra diversos recursos, como la música en sus clases. “Celebro la voz y la palabra que nos une nuevamente en este Congreso, celebro nuestros acentos y melodías diversas, celebro las diferentes maneras de enseñar, celebro a les estudiantes de mi país y del mundo. Me quiero despedir con una frase de (Eduardo) Galeano que me acompaña desde siempre y comparto el primer día en mis clases: ‘Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, por los codos o por donde sea, porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada’”, concluye la ponencia con la que Puerto Rico dirá presente.