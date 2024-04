Desde muy temprana edad, Carola García identificó su destino entre el escenario y las palabras.

La lectura la acompaña como actriz y profesora de drama, pero en su cabeza siempre flotaba la idea de escribir. Ya no tanto aquellas postales que escribía de niña para celebrar a vivos y muertos en su familia, sino algo que dijera mucho más.

“La escritura es un proceso para mí de mucho gozo. Soy muy feliz cuando escribo, aunque esté escribiendo de algo doloroso”, compartió.

Finalmente, en la antesala a la pandemia, se sentó a escribir.

De ese proceso nació “Blanco temblor”, obra de teatro que transforma una herida a la que ella le ha puesto palabras. “Una de las frases que inicia el trabajo es que el arte es una herida hecha luz, que eso lo dijo un pintor francés que se llamaba (Georges) Braque, y creo que estoy poniéndole palabras a mis heridas desde muy joven”, afirmó la artista.

Carola García siente el teatro como una gran metáfora en movimiento, y desde esa interpretación trasladó el momento más doloroso, abismal y obscuro de su vida en este texto que primero exhibió en las tablas y ahora toma forma de libro. Su primer libro.

Es un texto que aborda y visibiliza de una forma poética lo que -tristemente- sigue siendo un tabú: la salud mental. No lo hace desde una interpretación de lo que son los procesos psiquicos, sino desde lo vivido como persona con un diagnóstico de bipolaridad que llegó a intentos de suicidio. También habla de salvación y sanación.

“El suicidio, el no querer vivir, que es lo que la gente no entiende; ¡Imagina el dolor tan profundo que yo sentía, que creía que el mundo iba a estar mejor sin mí! Entonces, mucha gente no entiende que cuando hay un intento suicida es que hay un dolor inconmensurable que no se puede medir ni describir. Y como siento que el teatro es una metáfora, una poesía en movimiento, ‘Blanco temblor’ no es una obra morbosa. En ‘Blanco temblor’ no ves ninguna imagen perturbadora y morbosa. Sí transitas de la risa al llanto, pero visualmente no hay morbosidad, hay poesía, y eso es lo que para mí es tan importante cuando estoy haciendo teatro. No es tan solo lo que digo, es cómo lo digo”, expuso.

Para mí los libros son amigas eternas, porque están ahí abriéndote los brazos para transportarte a otros mundos” - Carola García, actriz y profesora de drama

El libro salió al mercado hace un par de semanas y este lunes, a las 7:00 pm, se presenta en la librería Norberto González en Plaza Las Américas, por Gradissa Fernández. Como invitadas estarán Franceliz Trishkina, Raquel Vázquez y la especialista en conducta humana Mayra Nevárez, quien además escribió una reflexión que se incluye en la publicación.

“Tiene un prólogo extenso donde explico el génesis del libro, pero también hablo de mi vida artística y hablo también de mi poética, de cómo visualizo el arte y cómo visualizo la escena y cómo fue el proceso de escritura y puesta en escena de ‘Blanco temblor’”, detalló García, intérprete del personaje “Libris”. “Abundo en las alusiones literarias en mi familia, en mi salud mental, en el dolor, en la enfermedad, hablo de la demencia; de cómo fue que nació la obra de teatro, pero también hablo de mi trayectoria artística, porque llevo escribiendo desde que soy pequeña, pero he tenido tantas batallas por no decir mierdas, por no decir obstáculos, por no decir hoyos densos y abismos que transitar, o sea, he publicado cosas, pero esta es la primera publicación sola, en formato de libro, y es bien importante para mí”.

Para mí la cultura, en todas sus manifesatciones, es mi pulmón, sin ella no puedo vivir. No puedo respirar si no tengo música en mi vida, no puedo amar si no tengo danza, si no tengo baile. Para mí es vital el arte como salvación” - Carola García, artista

La publicación recoge la obra de teatro que estrenó en el 2022 en Puerto Rico y escenarios fuera de la isla. ( Suministrada )

El libro se consigue en las librerías Norberto González y Laberinto, u ordenándolo a través de Editora Educación Emergente.