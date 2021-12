La directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas, Ivonne Class, hace hoy un llamado al Gobernador para que acoja una solicitud de dispensa que consistiría en mantener el aforo de las producciones que están agendadas, como el musical “In the Heights”, al 100% de capacidad, pero eliminando la venta de comidas y bebidas, de modo que las personas no tengan que quitarse la mascarilla en ningún momento.

Las órdenes ejecutivas vigentes establecen para los espacios cerrados, como teatros, coliseos y anfiteatros, que además de la vacunación, las personas deben presentar una prueba negativa de COVID-19 de un término límite de 48 horas y además, se reduce la capacidad de estos lugares al 50% de aforo. En el caso de espacios abiertos, con actividades multitudinarias, el aforo debe ser del 75%.

“Para que estos eventos se puedan dar y la industria no vuelva a tener un cierre -que en este momento con estas condiciones es un cierre de facto-, tenemos la disposición de cerrar las concesiones, de velar para que la salud de los visitantes no se ponga en peligro, de que todo el mundo entre con sus mascarillas, se le hagan el cernimiento de la toma de temperatura, del shot de alcohol para las manos, y que la gente pueda sentarse, ver su show, su obra y que estos eventos no se tengan que cancelar”, expuso Class, quien es además parte de la Junta de Directores del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (Copep).

“Le pedimos al gobernador que nos de la oportundiad de poder funcionar al 100% del aforo sin tener que hacer una prueba que el mismo Gobierno está pidiendo que no se hagan pruebas que no sean estrictamente necesarias” - Ivonne Class, directora ejecutiva del CBA de Caguas

Class, en su interés por mantener el taller de artistas de la música y las artes escénicas en funcionamiento, exhorta a otros Centros de Bellas Artes y espacios de actividad artística a apoyar y replicar esta medida temporera. La Orden Ejecutiva sobre el aforo entrará en vigor el 30 de diciembre y se extenderá hasta el 16 de enero del 2022.

“Estamos dispuestos a cerrar las concesiones e invitamos a los demás Centro de Bellas Artes y demás espacios a que lo hagan para darle una oportunidad real a nuestra industria y hacemos un llamado real para que él (gobernador) considere nuestra posición con la garantía de que las personas van a entrar con las mascarillas, van a ver su espectáculo, su obra de teatro, su evento y van a poder salir sin tener que quitarse la mascarilla en ningún momento”, sostuvo.

Class indicó que, a partir de los recientes anuncios que afectan a la industria de espectáculos, la venta de boletos de las producciones en el CBA de Caguas “ha decaída más de un 90%”.

“Se crea una incertidumbre, la gente dice qué pasa si compro el boleto y después no consigo hacerme la prueba. Hay eventos que están vendidos completos, qué va a hacer ese productor, le va a costar el doble, porque va a tener que alquilar otra vez la sala, o sea, estamos hablando de que el efecto de la economía es fuerte”.

Y sabemos que tiene que haber un balance justo entre la salud y la economía, y por eso entiendo que si se cierran las concesiones, la gente va a tener la oportunidad de poder ir a ver sus eventos que ya compró y no estar en riesgo” - Ivonne Class, directora del Copep

El productor Tony Mojena, por su parte, señaló más temprano este martes que personas que ya habían comprado boletos para sus producciones, como el show de comedia “Sé lo tuyo” y el concierto de Luis Fonsi, que se presentarán en enero y febrero, respectivamente, están solicitando que se les devuelva el dinero.

“Ya tengo gente pidiendo devoluciones en la boletería, porque la gente se asusta”, dijo.

Mojena prefirió no emitir juicio sobre las restricciones que se imponen ahora sobre la industria de espectáculos. No obstante, expuso que representan un problema, especialmente para los shows cuyas ventas se originaron para una capacidad del 100%.

Los shows no se están vendiendo. Los shows que se estaban vendiendo, todo se ha detenido. Yo estoy viendo qué voy a hacer, especialmente con todo lo que es enero y febrero” - Tony Mojena, productor

“Hay shows que los puedes hacer con la mitad del aforo si lo planificas, pero un show que lo planificaste full en tus costos, no puedes después reducirlo a la mitad del aforo. Los shows no son restaurantes, que tienes una reservación y decides no ir y no pasa nada, pero los shows que ya están vendidos es un problema”, puntualizó Mojena, quien también presentará en marzo la reunión de “Bejuco” y “Cholón”.