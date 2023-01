En alianza colaborativa, el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR) y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) presentan el “8vo Simposio de Investigación Musical, Olas y Arenas: La canción de Sylvia Rexach”, dedicado a honrar la vida y obra de una de nuestras más insignes compositoras.

El evento se celebrará del 2 al 4 de febrero de 2023 en la sede del Conservatorio en Miramar, con un amplio programa de conferencias ilustradas, talleres, clases magistrales y presentaciones artísticas. Uno de los propósitos del simposio es que se discuta, profundice y reflexione sobre el universo creativo de Sylvia Rexach en su centenario.

“Partiendo de la premisa que la investigación y el performance van de la mano y se entrelazan para brindar un conocimiento más profundo del fenómeno artístico hemos organizado un simposio multidisciplinario con el fin de recordar y discutir la canción de Sylvia Rexach a través de la crítica y del hacer musical”, compartió Jaime Bofill Calero, director del Instituto de Investigación de Puerto Rico y del Caribe (IMPCA) y coordinador del simposio.

“La música de Sylvia Rexach, a 100 años de su nacimiento, sigue cautivando a artistas y públicos de diferentes generaciones alrededor del mundo. ¿Quizás uno pensaría que en el siglo 21 sus boleros carecerían de vigencia? Las nuevas voces que se han dado la tarea de recrear a Sylvia demuestran lo contrario y confirman que hay música que vale la pena conservar, recrear y reinventar, porque son ‘clásicos’”, agregó el profesor sobre la vigencia y trascendencia de la compositora, quien falleció en 1961.

Para el doctor Manuel Calzada, rector del CMPR, es motivo de gran orgullo que se haya escogido al Conservatorio como sede de este importante encuentro que honra y celebra la música de Rexach. “Exponer a nuestros estudiantes y regalarle al público en general esta oportunidad de reencontrarse con ‘Olas y arenas’, de Sylvia Rexach, es invaluable”, dijo Calzada.

La directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Sonya Canetti Mirabal, por su parte, destacó que este simposio no solo sirve para recordar el legado de Rexach, sino también para profundizar sobre su obra desde diversas perspectivas. “Desde la FPH, nos ha parecido sumamente enriquecedor el acercamiento interdisciplinario propuesto por el Dr. Bofill, gestor de este simposio, por medio del cual propone enfocar el trabajo de nuestra gran compositora desde la doble mirada de la práctica artística y la humanística. Es muy necesaria esa visión de convergencia entre ambas prácticas como vía al conocimiento sobre el arte y la producción cultural”, explicó Canetti.

La apertura del 8vo Simposio de Investigación Musical, Olas y Arenas: La canción de Sylvia Rexach será el jueves, 2 de febrero, a las 10:30 a.m., en la Sala Anthony “Junior” Soto con la celebración de un breve concierto con canciones de Sylvia Rexach. Ese mismo día, a las 11:00 a.m., la distinguida catedrática Licia Fiol-Matta -profesora de New York University y autora del importante libro sobre asuntos de género en la música, “The Great Woman Singer: Gender and Voice in Puerto Rican Music”- ofrecerá la ponencia de apertura. A las 2:00 p.m., se abrirá la primera mesa de discusión con el profesor y musicólogo Jaime Bofill, del Conservatorio de Música, quien presentará la conferencia, “Sylvia Rexach: filin, erotismo y naturaleza”. Le seguirá el compositor Raymond Torres-Santos, quien hablará sobre “La melodía, armonía y ritmo de Sylvia Rexach y Bobby Capó: entre los ejes de Cuba y Estados Unidos”. Como parte del cierre de ese primer día, se celebrará, a las 6:00 p.m., la charla ilustrada “Sylvia Rexach en mí”, con la participación especial de la reconocida cantante Nydia Caro y el guitarrista Jorge Laboy.

El viernes, 3 de febrero, las actividades se llevarán a cabo en la Sala José “Pepito” Figueroa a partir de las 11:00 a.m., con una serie de talleres a cargo del arreglista y compositor Pepe Rivero y la cantante Ángela Cervantes. El primero llevará a cabo el taller de jazz, “Reinventando a Sylvia Rexach: musicalización, arreglo y creatividad en el disco “Olas y arenas”, mientras que Cervantes ofrecerá uno de canto popular, titulado “¿Cómo cantar un bolero con filin?”. A las 6:00 p.m., la Sala Anthony “Junior” Soto se abrirá nuevamente para recibir al laureado escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral del simposio titulada “Sylvia Rexach: su época, sus vidas paralelas”.

El 8vo Simposio de Investigación Musical, Olas y Arenas: La canción de Sylvia Rexach cerrará el sábado, 4 de febrero, con una serie de eventos que iniciarán con la conferencia, “Reinventando a Sylvia Rexach: Producción del proyecto ‘Olas y arenas’ , que dictará el propio productor del disco, José Cruz. Luego, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., el turno será para la nueva generación de “Sylvistas”, quienes conversarán e interpretarán a Sylvia Rexach en una exquisita mesa redonda. Participarán: el artista multidisciplinario Lío Villahermosa, el grupo Las Damiselas y el cantautor Joe Louis. El evento culminará a las 7:00 p.m., en la Sala Jesús María Sanromá, con el concierto de gala “Olas y arenas”, a cargo del arreglista y compositor Pepe Rivero, la intérprete Ángela Cervantes y el Trío Experimental de Jazz, con Fidel Morales, Norberto “Tiko” Ortiz y Gabriel Rodríguez. “Pepe Rivero y Ángela Cervantes son dos artistas de primera categoría que vienen a Puerto Rico a regalarnos una magnífica reinterpretación de la canción de Sylvia”, indicó Bofill Calero. “¡Espero que disfruten este banquete músico-académico que hemos preparado para ustedes!”, concluyó.

Todos los eventos del 8vo Simposio de Investigación Musical, Olas y Arenas: La canción de Sylvia Rexach son libre de costo y abiertos al público general, excepto el concierto de gala del 4 de febrero para el que se solicita un donativo de $10 por persona. Para el itinerario completo de las conferencias, charlas ilustradas, talleres y conciertos, acceda a http://www.cmpr.edu o a la cuenta de Facebook, @CMPROficial. También puede llamar al (787) 751-0160, ext. 286 o 274.