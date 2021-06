El Teatro de la Universidad de Puerto Rico celebró hoy la trayectoria y vida universitaria de la actriz, dramaturga y directora teatral Myrna Casas a través del homenaje “Myrna querida: Absurdos en pantalla”.

El mismo fue presentado a través de un filme que combina elementos de documental, así como fragmentos de la obra “Absurdos en Soledad” ante un grupo de sus discípulos, artistas locales, profesores y estudiantes. El estreno virtual será el jueves a través del facebook de Teatro UPR.

El mismo contó con la dirección artística de Rosa Luisa Márquez, la asesoría y escenografía de Antonio Martorell, así como la filmación de Miguel Villafañe y la producción del Teatro UPR.

Previo al estreno formó parte del evento la presentación de un “performance” a cargo de los actores Lizbeth Román y Rafael Martínez, así como la presentación de uno de los seis absurdos a cargo del grupo Andanza.

Rosa Luisa Márquez, productora del largometraje, se dirigió a los presentes y explicó que “nosotros comenzamos con un plan que se fue transformando, como todo en nuestra vida se ha transformando con la pandemia, poco a poco fuimos ocupando este Teatro que es una maravilla... fue extraordinario además la convocatoria, 80 personas dijeron que sí y en diversos días llegaron los grupos y hacían sus propuestas y ... poco a poco fuimos montando el muñequito... bien contenta bien feliz porque Myrna se lo merece”.

Luego de la presentación del largometraje, de una hora de duración aproximadamente, Casas dijo a los presentes no tener palabras para lo que sentía, y agradeció a todos sus amigos y discípulos presentes.

“A todos mis amigos, discípulos ... todos esos amigos que están aquí Gracias...”.

“Yo lo dije, yo brego, como se le dice ahora, con la palabra y no tengo, ha sido tan hermoso, yo le llamo invento, a Rafael Chaves que fue el que reideó todo, a Rosa Luisa, que fue mi discípula y amiga querida, tanta gente, discípulos tan queridos, todos ... yo no sabía nada nada... realmente mi mundo es la palabra y este homenaje me dejó muda”, agregó.