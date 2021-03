Todavía la administración municipal de Vieques no ha anunciado la fecha de inauguración, pero ya se anuncia que el Centro de Bellas Artes de Vieques llevará el nombre de la actriz Iris Martínez (1925-2017), natural de la Isla Nena.

El Colegio de Actores, cuyo presidente José Vidal Martínez recogió firmas para lograr que se otorgara el nombre de la artista, informó a través de la red Facebook que se aguarda por que el alcalde de Vieques. Antonio Corcino Acevedo, indique la fecha de inauguración para encaminar un programa de actividades ese día, incluida la colocación de las cenizas de la actriz en un nicho en el patio interior del edificio.

PUBLICIDAD

“Deseamos que ustedes nos acompañen a rendirle tributo a Iris ese día, en su tierra, y tenemos una agenda bellísima. Saldremos del muelle en Ceiba a las 9:00 am y llegaremos aproximadamente a las 10:30 am. Se hará una misa en la iglesia católica, a las 11:00 am. Después de esta ceremonia, estaremos libres para el almuerzo. Luego, se depositarán las cenizas en un nicho que el alcalde mandó a construir en el patio interior del Centro de Bellas Artes Iris Martínez. Entonces se procederá a la inauguración oficial de la institución con un programa artístico y un coctel. El regreso a la isla grande será a las 6:00 pm”, establece la comunicación publicada este martes.

El Centro de Bellas Artes Iris Martínez contará, entre otras cosas, con una sala de exposiciones donde se apreciarán los cuadros y los trofeos de la actriz, así como una placa ordenada por el presidente del Colegio de Actores.

“Iris Martínez fue la primera presidenta del Colegio de Actores de Puerto Rico y lo defendió hasta su última respiración. De la misma manera defendió todas las causas que reclamaban justicia en nuestra sociedad. Sabemos que deseas estar allí, como ella siempre estuvo, solidaria y determinada, en todas nuestras luchas y nuestros eventos. Iris no retrocedía, nunca claudicaba”, continuó la publicación firmada por la Junta del colegio.

Martínez falleció el 7 de marzo de 2017 a la edad de 92 años.