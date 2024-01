Cherry Torres, Eddie Noel Rodríguez y Víctor Santiago serán las figuras principales que le darán vida a la versión histórica del premiado musical Evita durante su puesta en escena en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Con funciones el 5 y 6 de abril, los protagonistas revelaron en conferencia de prensa hoy en el CBA el entusiasmo de estelarizar este clásico que debutó en la década de los setenta con música de Andrew Lloyd Webber y letra de Tim Rice.

“Se me dio. Estoy tan agradecida y tan emocionada de tener la oportunidad de hacer un papel como este, pero no solo hacerlo, poder volver a mi isla y hacerlo”, confesó emocionada la experimentada actriz Cherry Torres, quien dará vida a Eva Perón tras una pausa de sus funciones en la obra musical Hamilton, en Broadway. La también nieta de Wisón Torres, fundador y director musical de Los Hispanos, confesó que la alegría llega doble. “He audicionado muchas veces para poder hacer Evita, y llegaba a finales y nunca se me daba. Que se me den las dos cosas a la misma vez, es un honor y una emoción más grande de lo que puedo expresar”, agregó la egresada de Berklee College of Music, quien ha participado en Rock of Ages y Smokey Joe’s Café, entre otros proyectos. La pieza de dos actos, que será en inglés, se centra en la Argentina entre 1934 y 1952. Presenta cómo Evita superó la pobreza hasta convertirse en actriz, y la controvertible relación en su matrimonio con el presidente Juan Domingo Perón. También, la admiración con la que contaba por su belleza y el apoyo a las causas sociales.

PUBLICIDAD

Eddie Noel será quien personificará a Juan Domingo Perón. “Estoy sumamente agradecido y honrado de estar aquí nuevamente en la isla, en este teatro que me ha visto crecer, y donde me crié haciendo teatro musical, y poder compartir escenario con este corillo, inmenso talento de Puerto Rico”, dijo el artista al hacer referencia a un reparto de sobre 20 actores. “Siempre a donde voy lo digo con el pecho inflado, que lo que tenemos en Puerto Rico de verdad no se compara con nada de lo que yo he visto a nivel mundial”, añadió el artista, cuya trayectoria abarca el musical Hadestown de Broadway, y proyectos en suelo boricua como Footloose, Godspell, Footloose, Man of La Mancha y Rent, entre tantos otros.

El actor y presentador Víctor Santiago, quien será “Che”, tendrá la encomienda de narrar la historia. “Agradecido, honrado, superbendecido”, manifestó el cantante con notoria alegría. “Bien contento de poder encontrarme con este corillo maravilloso. A veces estas oportunidades es para eso. Además de llevarles un show y un espectáculo al público, y de hacer una pieza hermosa, uno se reencuentra con gente que trabajó anteriormente en otras piezas y que quizás uno ve hace mucho tiempo, y es bien bonito poder tener esa experiencia y tener esa oportunidad nuevamente”.

El elenco del musical contará con más de 20 artistas. ( Vanessa Serra D’az )

El elenco incluye a Alejandra Reyes, Alondra Belén Olmo, Aura González, Axel Serrant, David Josué Villareal, Félix Colón, Heber Mejía, Jacnier, JD Aponte, Jesús Sánchez Rodríguez, Josué Torres Ortiz, Luz Marina Cardona, Marielisa Lugo, Nayaret Ennovi Candelario, Paola Morales, Pranjaal Luna’Rai, Ricardo Arribas, Ricardo Laboy, Sergio Ríos, Solimar Arzola, Sonya Hernández, Steven Dones Rogers, Tiffany Rodríguez y Yeidimar Ramos. También, María Teresa Cursio (la amante de Perón) y Gabriel Montañez (Agustín Magaldi).

PUBLICIDAD

Trabajada en su versión original como una ópera rock, la pieza que se presentará en el CBA contará con un repertorio de más de 30 canciones que abarcará tangos, baladas, rock y clásica, además de pasajes instrumentales.

El productor Ender Vega, de BAS Entertainment, resaltó su complacencia de poder materializar esta producción. “Para nosotros es bien importante que estemos haciendo este proyecto, Evita”, dijo. “Es una satisfacción y es un logro el haber podido alcanzar esta licencia para aquí para Puerto Rico. En este caso, esta licencia de Evita está trabajada directamente con la oficina del creador de Evita, el señor Andrew Lloyd Webber, que fue el creador de la música de este proyecto y ganador de múltiples premios. Así es un honor para nosotros que él de manera directa haya querido trabajar con Puerto Rico y con nosotros este proyecto”, destacó, y confesó que “esto lo hace un reto aún mayor”.

El director y coreógrafo Marcos Santana expresó mediante videollamada desde Nueva York el entusiasmo que deriva del logro. “Estoy más que emocionado de ya comenzar en esta obra. Siempre honrado de volver a la isla dirigiendo una pieza, en este caso, nos vamos con una pieza que es única de Evita. Vamos a tener una producción completamente diferente. No vamos a copiar nada de lo que se hace en Broadway o que se ha hecho”, adelantó. “Vamos a verlo con un lente completamente diferente porque pienso que nosotros tenemos tanto talento en la isla y con el periodo que tenemos de ensayo, podemos explorar y desarrollar una pieza que sea específicamente para el público y el talento de Puerto Rico”.

Los boletos están disponibles en la plataforma pietix.com o evitaelmusical.com.