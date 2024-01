The Moth, reconocida organización neoyorquina dedicada a promover el arte y el oficio de contar historias reales y personales, presenta por primera vez en Puerto Rico su evento “The Moth Mainstage” el sábado, 27 de enero, en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. Cinco narradores boricuas darán vida a sus historias sobre el escenario, en un evento animado por el puertorriqueño Javier Morillo, quien es apasionado del arte de contar historias y un comentarista político ingenioso y perspicaz.

Fundada en 1997, The Moth es una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en una plataforma global para que personas de trasfondos y caminos de vida diversos compartan experiencias y cuenten historias que son verdaderas y propias. Todas son narradas en vivo sin la ayuda de notas o libretos preestablecidos. La misión de The Moth es celebrar la diversidad y la comunión humana a través del arte ancestral de contar historias.

“The Moth Mainstage” es una experiencia única donde los narradores cuentan historias personales que han sido cuidadosamente seleccionadas y preparadas con la ayuda de los directores de la organización. Estas historias cubren un amplio espectro de experiencias humanas, desde momentos cómicos y ligeros hasta relatos muy profundos y conmovedores.

Javier Morillo es uno de los presentadores regulares del evento de micrófono abierto “Twin Cities Moth StorySLAM” y del popular The Moth Mainstage. Igualmente, ha aparecido en el multigalardonado podcast “The Moth Radio Hour”. Javier es líder sindical, activista, escritor, podcaster y experto en temas políticos.

Para el público en Puerto Rico, la celebración de este primer Mainstage será una oportunidad única de experimentar una forma de arte en la que las historias reales cobran vida de una manera íntima y poderosa, creando una conexión especial entre el narrador y la audiencia. Además, The Moth ofrece una plataforma para que voces diversas -y a menudo subrepresentadas- sean escuchadas, lo que enriquece la experiencia cultural y social de quienes asistan al evento.

“‘The Moth Mainstage’ no es solo un evento para contar historias, sino una celebración de las experiencias humanas compartidas en un espacio donde se fomenta la empatía, la comprensión y la conexión entre las personas. Estamos increíblemente entusiasmados de traerlo por primera vez a Puerto Rico y compartir historias en español con la comunidad de San Juan”, expresó Sarah Haberman, directora ejecutiva de The Moth.

Por su parte, Javier Morillo se mostró entusiasmado con la oportunidad de servir de anfitrión de este primer Mainstage en Puerto Rico: “Regresar a mi isla para ser parte de esta gran experiencia y compartir historias auténticas de personas como tú y como yo y de cómo encaran la vida con valentía y esperanza, será un momento único en mi vida profesional y personal”.

The Moth cuenta con el apoyo del National Endowment for the Arts (NEA). Los boletos para el primer The Moth Mainstage en Puerto Rico están disponibles a través de la dirección themoth.org/sanjuan.