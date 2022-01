Las salas de teatro pudieran permanecer vacías -o con una asistencia muy reducida- si la próxima orden ejecutiva que anunciará el gobernador este jueves permanece igual o sin cambios dirigidos a flexibilizar las restricciones para las salas de teatros y anfiteatros, así como para los demás espacios donde se realizan eventos artísticos.

Pedro Pierluisi, precisamente, anticipó ayer que no proyecta restarle rigurosidad a los protocolos establecidos en la orden que está vigente hasta el 16 de enero, la cual establece que para entrar a los eventos multitudinarios y espacios cerrados, además de la evidencia de vacunación, se requiere un resultado negativo con una vigencia máxima de 48 horas, más se reduce al 50% el aforo para coliseos, teatros, anfiteatros y cines. Igualmente en los lugares cerrados, en los que las personas se remuevan las mascarillas para consumir alimentos y bebidas, se reduce el aforo al 50%.

“Todos tienen que entender que estamos en medio de un repunte nunca antes visto en términos de contagio, así que no esperen que yo esté flexibilizando restricciones, que nadie espere que voy a hacer eso... Si acaso las mantengo como están o las modifico con mucho cuidado, pero hasta que no vea que los contagios bajen de forma sostenida, hasta que no vea que las hospitalizaciones bajen de forma sostenida, no esperen mayores flexibilizaciones”, afirmó el primer ejecutivo.

Al margen de esta realidad, productores de teatro como Aníbal Rubio y Alexis Román tienen sus producciones “La carretera, el musical” y “Demasiada Tita: Sola”, respectivamente, corriendo en la etapa de ensayos, pero conscientes de que, tan pronto como se anuncie la nueva orden, posiblemente tengan que posponerlas, porque las reglas establecidas les presentan unos retos que no las hacen posibles.

“La orden ejecutiva ha provocado que el proyecto se haya detenido de una forma que no puedo ni explicar, en el sentido de que estoy totalmente en ascuas, porque no sé si voy a poderla hacer, no sé cuál va a ser la dirección que va a tomar el Gobierno. Estoy para estrenar el 12 de febrero, entonces esto es una producción tan grande, tan complicada, que se está haciendo con mucho esfuerzo”, expuso Rubio, para quien esta sería la tercera posposición del musical que produce conjuntamente con la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta.

El musical dirigido por Gil René Rodríguez iniciará funciones el 12 de febrero en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes en Santurce (CBA), cuya capacidad es 1,800 butacas, que al 50% de aforo se reduciría a 900. Esta producción con música original, que se presentará en vivo, con la actriz Sully Díaz como “Doña Gabriela”, comprende un equipo de trabajo de más de 40 personas. Tiene un costo general de sobre $300 mil y las funciones escolares ya fueron canceladas debido a las mismas limitaciones de la pandemia.

“Quien va a decidir si el proyecto se va a dar o no se va a dar va a ser el gobernador, porque si el gobernador mantiene al 50%, el proyecto no es costo-efectivo. No puede ir, y si me solicitan que todos los asistentes tengan una prueba de COVID 48 horas antes, tampoco va a poder hacerse, porque estamos contando que el boleto tiene un costo, pero entonces si van a ir a ver ‘La Carreta’, pagan el boleto, más tienen que ir a un médico a hacer turno para que le den una orden médica, para salir a un laboratorio a ver si consiguen la prueba, para ver si tienen el resultado en 48 horas para poder ir al evento, nadie va a ir”, lamentó Rubio.

En el caso de Alexis Román, productor del show de comedia “Demasiada Tita: Sola”, que estrenará el 5 de febrero en la sala René Marqués del CBA, la situación es básicamente la misma. Está a la espera de la nueva orden ejecutiva para determinar si hace el cambio de fecha, lo que es otro reto, pues el calendario de Bellas Artes está lleno para los próximos meses, si no surgen cancelaciones.

La capacidad en la Sala René Marqués es de 781 butacas y la primera función está vendida en un 95%, por lo que si para esa fecha persisten las restricciones, se tendrían que reducir las funciones, más pedir a todas las personas el resultado negativo.

Román compartió que las ventas “no se están moviendo” al mismo ritmo que cuando tuvo el show en promoción, lo que detuvo, mientras puede decidir el futuro inmediato de su producción, que es la primera que realiza para teatro. Su trayectoria ha sido mayormente en televisión.

Raymond Gerena, por su parte, abogó por que se apruebe la alternativa que básicamente es la que propone el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP) para que se mantenga el 100% de capacidad para teatros con el cierre de las concesiones.

“Que es un golpe para los teatros, incluso el nuestro -me refiero al Teatro Braulio Castillo- claro que lo es, pero para nosotros es más importante que el productor, al igual que los compañeros de la clase artística puedan seguir trabajando, porque prácticamente nos están volviendo a cerrar el teatro sin decirnoslo”, opinó el principal ejecutivo de Casa Productora.

En las agendas de Ticket Center y Ticketera, por ejemplo, también se anuncian para los teatros, a partir de esta semana y primeras dos semanas de febrero, las piezas “Cómetelo despacito” (Barceloneta), “Sé lo tuyo” (Humacao), “Que chavianda conseguir pareja” (Bayamón), “Sanky Panky: Los Cupidos” (Añasco), “Glorius: La peor cantante del mundo” (Santurce) y “Quejas de cama, la pedrá” (Santurce), entre otras.

Comienzan a sumarse las pérdidas

Las cancelaciones en el CBA en Santurce ya superan los $25 mil, informó ayer el gerente general Jetppeht Pérez De Corcho Morgado, pues además de las pérdidas en arrendamientos, se suma lo que se deja de ganar en estacionamiento, concesiones y otras ventas derivadas de cada producción.

Al momento las cancelaciones han sido mayormente de espectáculos musicales u otras. Estas incluyen los conciertos de temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para enero y febrero; “Mocedades” el 6 de febrero; la juramentación de abogados y abogadas por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico el 1 de febrero y la presentación de Quique López el 6 de marzo.