El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el capitán Juan Jackson, informó que en los primeros dos días de celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián se estima una asistencia del público en 110,000. La cifra no incluye las personas que llegaron en taxis, guaguas de excursiones o servicio de Uber.

En detalle, el jueves, cuando comenzaron las fiestas, la asistencia se estimó en 45 mil, y el viernes en 65 mil.

Jackson reiteró el llamado al público que asistirá hoy o mañana domingo a las fiestas, a utilizar la transportación pública para un acceso más ágil.

PUBLICIDAD

Entre estos asistentes a las Fiestas de la SanSe se contabilizan los viajeros que han llegado a la isla vía crucero. Esta semana, durante el desarrollo del evento cultural, seis barcos cruceros llegarán al puerto de San Juan. Los cruceros son Viking Sea, Valiant Lady, Jewel of the Seas, Seadream 1, Viking Sea (Overnight), Norwegian Viva y Anthem of the Seas. Cinco de esos cruceros tendrán operaciones de puerto base, y uno operaciones de tránsito. Se estima que los pasajeros de los barcos de operaciones puertos base gastan aproximadamente $120 durante su estadía en Puerto Rico y los de tránsito, aproximadamente, $80.

En específico, el viernes se recibió un barco crucero. Hoy, sábado, tres. Para mañana, domingo, se espera que lleguen dos barcos cruceros a la bahía de San Juan, con un número de pasajeros de aproximadamente 8,800, sin contar la tripulación. Estos cruceros estarán atracando entre el muelle Panamericano y el Muelle del Viejo San Juan.

Para el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, el número de asistentes a las Fiestas ha sido extraordinario, con un efecto positivo para la economía de los comerciantes, la gastronomía y la visibilidad de la cultura puertorriqueña a nivel local e internacional.

“La celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián han estado enmarcadas en un ambiente de seguridad y organización del cual estamos orgullosos. Una vez más, los puertorriqueños han demostrado que se puede celebrar en grande, de una manera organizada, con moderación y en control. Confiamos en que este ambiente perdure hasta el día del cierre del evento. Convocamos a todos a darse cita hoy y mañana en el Viejo San Juan, donde además de mucha música, artesanía y comida, hay eventos para el disfrute de toda la familia”, destacó el alcalde mediante comunicado de prensa.

Las Fiestas de la SanSe concluyen mañana, domingo. Los horarios para cierres de tarimas, de negocios y quioscos, para hoy sábado y mañana se han establecido de la siguiente manera: