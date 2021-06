Cuando la actriz Cordelia González tuvo conocimiento del vandalismo que está ocurriendo en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzi en el Viejo San Juan, llegó hasta allí y al encontrarse con el lugar cerrado, no dudó en brincar la verja para constatar lo que entonces se hizo evidente: la tumba donde descansan los restos de su abuela Abigail Díaz Alfaro, así como la de su tío, el escritor Abelardo Díaz Alfaro, habían sido profanadas.

Lo mismo hizo Carlos Gilberto Concepción, nieto de Gilberto Concepción de Gracia, quien fue el fundador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y quien estuvo casado con Abigaíl Díaz Alfaro.

“Es increíble el impacto que tiene en uno que te digan que la tumba de un ser querido la han vandalizado, es una cosa que uno no puede ni creer”, compartió la artista tras denunciar en la mañana del lunes la situación que ha venido manejando desde el comienzo del pasado mayo. “Es terrible uno ver eso, es un impacto muy grande”, sostuvo.

Cordelia González compartió varias imágenes de cómo encontraron recientemente algunas de las tumbas en el cementerio María Magdalena de Pazzi.

Cordelia González se encontró con una tumba destruida, básicamente descubierta, e igualmente el abogado Carlos Gilberto Concepción descubrió que las cenizas de su padre, Gilberto Manuel Concepción, habían sido regadas sobre la tumba de su abuelo, quien fue el líder del PIP. Inmediatamente procuraron sellarlas para proteger los restos de los seres queridos.

“Lo que pudimos recuperar de cenizas fueron unas pocas que se quedaron atascadas entre las letras del féretro, así que aquello, pues voló en ese viento del Viejo San Juan”, detalló Concepción por vía telefónica.

Si ni siquiera se respetan los muertos, no puede ser. Uno tiene que honrar el pasado para poder encaminarse hacia un futuro que sea digno” - Cordelia González, actriz

La tumba del autor de “Terrazo” la encontró en pedazos, según narró la intérprete en el escrito que compartió en las redes sociales, donde también denunció la falta de seguridad e iluminación desde el impacto del huracán María en el 2017.

Esta situación fue conocida por estos familiares al comienzo del mes de mayo y desde entonces buscan explicaciones sobre lo ocurrido.

“Diferentes miembros de la familia habíamos tratado de hacer acercamientos al municipio para que se atendiera la situación y pues ya hoy (ayer) lo hice público, porque me parece, que es algo que nos dimos cuenta en el proceso, que habían muchas familias que desconocían la situación del cementerio, del abandono, y del daño a las tumbas”, expuso González. “Di ese paso de hacerlo público porque hay tantas personas importantes enterradas en ese cementerio en particular. Además, aunque no sean conocidas las personas que están ahí, son familias que desconocen que se le ha hecho ese daño a esas tumbas, y por eso di el paso adelante de hacerlo público, y sobre todo, para aunar esfuerzos para mejorar la situación”, subrayó.

Concepción, por su parte, indicó que hay un par de querellas ante la Policía y que, en la visita al cementerio, se teorizó sobre un posible sospechoso. La persona presuntamente pernoctaba al otro lado de la muralla frente al cementerio, luego el administrador de Santa María Magdalena de Pazzi quiso sacarlo del lugar, “tuvo una rabieta y destruyó algunas tumbas”.

Sobre si se trata de un ataque directo a las figuras del independentismo puertorriqueño, considerando que también la tumba de Juan Mari Bras fue profanada, según dijeron, el nieto de Concepción de Gracia tuvo un comentario.

“No tengo suficiente (información) para decir una cosa o la otra, pero no hay duda de que es altamente sospechoso, porque no fue una nada más y las rompen en diferentes lugares. Donde estamos nosotros es una esquina donde hay varias figuras independentistas y rompen las figuras independentistas, no rompen los anónimos. Es extraño, puede ser coincidencia, pero no tengo más datos, más que la gran casualidad”, dijo el abogado.

Los familiares procuraron sellarlas para proteger los restos de los seres queridos. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Dispuesta a trabajar

Cordelia González se expresó dispuesta a trabajar con el municipio de San Juan para agilizar la restauración, seguridad y mantenimiento del cementerio, que apenas se abre para los sepelios.

“Estoy dispuesta a trabajar con el municipio. Sé que hay unos fondos federales (FEMA) asignados para eso, y (estoy dispuesta a colaborar) en la labor de volver a restaurar ese patrimonio histórico. Realmente ese cementerio tiene un valor histórico incalculable”, puntualizó.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, se expresó tras la divulgación de esta situación y se comprometió a mejorar la iluminación, seguridad y reparar los daños.

“El pasado 19 de mayo de 2021 me personé junto al director del Departamento de Operaciones y Ornato, la Policía Municipal y personal de administración de los cementerios para inspeccionar los daños. Luego de dicha inspección, se determinó realizar trabajos para mejorar la iluminación mediante la reparación del sistema eléctrico y también para la instalación de cámaras que estuviesen integradas al centro de operaciones de la policía (conocido cómo COPÓ) y así proveer mejor vigilancia, especialmente en la noche cuando ocurren los actos de vandalismo”, prometió.