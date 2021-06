La actriz Cordelia González tomó esta mañana sus redes sociales para solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi y al alcalde de San Juan, Miguel Romero, que tomen acción en favor de la restauración, protección y mantenimiento del cementerio Santa María Magdalena de Pazzi en el Viejo San Juan.

El reclamo responde a los recientes incidentes de profanación de tumbas, entre estas, en la que descansan los restos de Abigail Díaz Alfaro, esposa de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, y la del escritor Abelardo Díaz Alfaro.

Cordelia González es nieta de Abigail Díaz Alfaro.

La urna que contenía las cenizas de Gilberto Manuel Concepción Suárez también fue encontrada en pedazos, de acuerdo con la información compartida.

“No tengo que explicar el dolor profundo que se siente, no solo porque son nuestros seres queridos, sino porque son puertorriqueños que enaltecieron el nombre de Puerto Rico y hoy se profana su recuerdo y el legado inmenso que dejaron. Hay decenas de tumbas profanadas y son demasiadas las familias afectadas. Esto es inaceptable”, estable el escrito.

“El abandono en que se encuentra el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzi es vergonzoso. Un camposanto en donde se encuentran tantas figuras importantes de nuestro país; un camposanto en donde descansan, desde finales del siglo XIX, los restos de muchos puertorriqueños de nuestra comunidad, el Viejo San Juan y La Perla. Camposanto que hoy parece un campo de batalla en donde reina la impunidad y la falta de respeto”, continúa.

Presuntamente el cementerio no tienen iluminación desde el impacto del huracán maría (2017) y es poco el mantenimiento que se le da.

“Hago un llamado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, al alcalde de San Juan, Miguel Romero, y al pueblo de Puerto Rico a que nos unamos para restaurar, proteger y cuidar el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzi”, solicitó.

“En comunicado de prensa del 12 de mayo de 2021, FEMA anunció la otorgación de $7.8 millones de dólares para restaurar las edificaciones antiguas del Viejo San Juan. En particular, otorgó 2.7 millones para varios cementerios de San Juan entre los que se menciona en específico el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzi. Los fondos están disponibles, solo falta la voluntad de hacer lo justo. Honremos a nuestros antepasados, no permitamos que caigan en el olvido. Un país que no respeta su pasado, no tiene futuro”, concluye la carta firmada por la artista y la cual incluye varias imágenes que ilustran la denuncia.

Municipio de San Juan reforzará la seguridad

En un comunicado de prensa, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, reaccionó al estado en que se encuentran estas facilidades y aseguró que personal del municipio realiza mejoras a las mismas, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad.

“Es conocimiento general que la inmensa mayoría de las facilidades e instalaciones públicas en San Juan permanecieron en total y completo abandono, incluyendo todos los cementerios del Municipio. El cementerio Santa María Magdalena de Pazzi ubicado en el Viejo San Juan, no fue la excepción”, estableció el alcalde y añadió, “Desde el primer día que tomamos las riendas de San Juan, nos hemos dado a la tarea de rescatar del mencionado abandono toda nuestra infraestructura y facilidades; desde los parques sin energía y mantenimiento, auditorios y nuestros cementerios municipales. El pasado 19 de mayo de 2021, me personé junto al director del Departamento de Operaciones y Ornato, la Policía Municipal y personal de administración de los cementerios para inspeccionar los daños. Luego de dicha inspección, se determinó realizar trabajos para mejorar la iluminación mediante la reparación del sistema eléctrico y también para la instalación de cámaras que estuviesen integradas al centro de operaciones de la policía (conocido cómo COPÓ) y así proveer mejor vigilancia, especialmente en la noche cuando ocurren los actos de vandalismo. De igual forma, ya se comenzó el proceso de recibir cotizaciones para la reparación de daños”.