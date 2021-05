La Fundación Andrew W. Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes de la Fundación Flamboyán anunciaron la creación de la subvención Letras Boricuas, cuyo objetivo es apoyar escritores puertorriqueños ejemplares, tanto reconocidos como emergentes, en los géneros de poesía, ficción, no ficción creativa y literatura infantil, que vivan en Puerto Rico o sean parte de la diáspora en los Estados Unidos.

Creada para ayudar a promover la continuación del linaje literario puertorriqueño, el cual es rico, pero muchas veces poco financiado, la subvención otorgará a un grupo de treinta escritores la cantidad de $25,000 sin restricciones a cada uno.

El primer grupo de quince escritores será anunciado en noviembre de 2021. Los becados de ambos grupos estarán invitados a un evento que se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico —y que está pautado tentativamente para la primavera de 2023— para que se conozcan, compartan sus obras y discutan sus procesos y sus experiencias con la subvención.

PUBLICIDAD

Desde hoy, aquellos escritores que estén interesados en solicitar pueden visitar www.letrasboricuas.org para obtener más información y someter sus solicitudes en español o en inglés. La fecha límite para solicitar es el 20 de junio.

Para determinar su elegibilidad y ser considerados para recibir esta subvención, los escritores deben tener 21 años o más al momento de solicitar, ser residentes de Puerto Rico o de los Estados Unidos e identificarse como puertorriqueños.

Los solicitantes deben ser escritores de poesía, (esto incluye spoken word), ficción, no ficción creativa, (por ejemplo: ensayos personales y obras similares) y/o literatura infantil, y presentar su historial de publicación.

Sólo podrán solicitar escritores individuales.

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Nominaciones de la subvención Letras Boricuas, el cual presentará un grupo de semifinalistas al Comité de Selección de la subvención para evaluación.

El Comité de Selección presentará los finalistas recomendados por este al comité asesor del Fondo Flamboyán para las Artes para su aprobación final antes de notificar a los subvencionados.

La Fundación Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes seleccionarán los miembros del Comité de Nominaciones y del Comité de Selección los cuales estarán compuestos por escritores con experiencia y expertos en literatura. Los miembros de los comités ejercerán sus funciones de forma anónima y su identidad será revelada cuando se anuncien los beneficiarios de la Subvención.

Puerto Rico es una rica fuente de tradición literaria que ha producido algunos de los escritores más célebres de nuestros tiempos; sin embargo, existen pocas plataformas dedicadas a exaltar y amplificar las voces literarias puertorriqueñas, esto incluye fondos para apoyar a los artistas de este gremio. Además de proveer fondos sin restricciones para apoyar a los escritores, la subvención Letras Boricuas identificará y conectará a escritores de distintos trasfondos y experiencias que son representativas de la amplitud, diversidad y complejidad de las experiencias puertorriqueñas.

PUBLICIDAD

“La literatura puertorriqueña – poemas, memorias, ficción, no ficción, y la combinación creativa de géneros—es una ventana a los complejos y ricos linajes culturales de la isla y la diáspora”, dijo por escritos Elizabeth Alexander, presidenta de la Fundación Mellon. “La iniciativa programática, así como la inversión de Mellon en Puerto Rico se encuentra entre los primeros compromisos que hice cuando asumí las riendas de la Fundación y ahora estamos muy entusiasmados de asociarnos con nuestros amigos de la Fundación Flamboyán para financiar la subvención Letras Boricuas. Este es un proyecto que llevo muy cerca de mi corazón y espero con ansias las palabras que están por llegar”.

Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán en Puerto Rico, dijo: “En la Fundación Flamboyán no se nos ocurre una mejor manera de honrar el rico patrimonio y la diversidad de la literatura puertorriqueña del archipiélago y de la diáspora que no sea creando una subvención que les permita a los escritores hacer lo que mejor saben hacer. Nuestro Fondo Flamboyán para las Artes reconoce que este sector en particular carece de apoyo y de oportunidades de financiamiento en Puerto Rico y fuera de la isla”. Añadió: “Esta es la primera subvención de este tipo en la isla y agradecemos a la Fundación Mellon por su compromiso con nuestros escritores y nuestra tradición literaria”.

Lin-Manuel Miranda, compositor y actor galardonado, también expresó su apoyo a la iniciativa. “Nuestra familia celebra la alianza entre la Fundación Andrew W. Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes de la Fundación Flamboyán, y la creación de la subvención Letras Boricuas, una manera importante de apoyar a los artistas puertorriqueños en su viaje para narrar más historias”, dijo. “Esta colaboración para amplificar el trabajo y las voces de estos creadores, tanto en Puerto Rico como en la diáspora en los Estados Unidos enriquecerá aún más la experiencia literaria para todos nosotros”.

PUBLICIDAD

El trabajo que ha llevado a cabo la Fundación Andrew W. Mellon en Puerto Rico es parte de su compromiso de expandir y diversificar cómo y dónde se cuentan los relatos de nuestras historias y comunidades. Desde el 2018, la Fundación ha invertido más de $11 millones como parte de una iniciativa de varios años dirigida a sustentar y enriquecer el dinámico ecosistema cultural y humanístico de Puerto Rico y para garantizar que las artes y las humanidades continúen prosperando en la isla – particularmente después de los desastres naturales y los constantes problemas económicos.

Por los pasados dos años, la Fundación Flamboyán ha trabajado a través de su iniciativa del Fondo Flamboyán para las Artes para preservar, amplificar y fortalecer las artes en Puerto Rico. Como respuesta a los efectos devastadores de los huracanes Irma y María, el Fondo ha invertido sobre $10 millones y ha brindado apoyo esencial a 541 artistas y 106 organizaciones de las artes, incluyendo museos, teatros, programas de educación en las artes y espacios para conciertos con el fin de mantener la integridad de su programación, aumentar su visibilidad y fortalecer su impacto.

Las dos fundaciones trabajaron mano a mano para proveer una respuesta inmediata ante la pandemia del COVID-19 mediante una inversión de $1 millón en fondos de emergencia que se distribuyeron entre 89 organizaciones artísticas y 450 artistas individuales en el año 2020. El fondo de ayuda se creó para mitigar el impacto devastador de la pandemia en el sector de las artes y la cultura de Puerto Rico al proveer subvenciones que fluctuaron entre $5,000 y $20,000 para cubrir salarios, renta y otras necesidades básicas durante la emergencia y para crear o expandir sus programas de artes visuales.

Para conocer más sobre la Subvención Letras Boricuas, y para someter su solicitud, accede a www.letrasboricuas.org.