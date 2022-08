¡Que suene ese cuatro! El instrumento nacional resonará desde esta misma semana junto con la Boston Landmarks Orchestra al unirse la músico puertorriqueña Fabiola Méndez como la nueva artista residente de esa organización.

La cagüeña fue seleccionada tras haber sido recomendada a la orquesta y haber impresionado al cuerpo rector con su resumé profesional y entrevista. “Conocen a uno, más o menos la visión que uno tiene como artista y así escogen, así que fue una bendición, pero no fue algo que solicité como tal, sino más por invitación”, detalló.

Graduada de Berklee College of Music en el 2018, con especialidad en el cuatro puertorriqueño, Méndez comienza esta misma semana la residencia de un año, tiempo en el que trabajará directamente con la orquesta y como facilitadora (no le gusta usar el término maestra) para estudiantes jóvenes latinos.

“Es un lujo, primero por la oportunidad de tocar como solista con ellos. Este miércoles es el primer concierto. Hoy (ayer, lunes) es el primer ensayo, estoy súper pompiá (ríe), y en la parte de la educación para mí es de mucho aprendizaje y también un honor servir de instrumento para estos jóvenes latinos de Boston, porque imagínate ser un chamaquito y que escribas una pieza y la toque una orquesta de renombre, es una oportunidad bien bonita”, expresó la cuatrista, iniciada en su instrumento desde la edad de seis años.

“No me gusta decirle maestra, porque al final los estudiantes son los que básicamente van a estar componiendo esta pieza. Yo les voy a estar dando la mano y al término de esta residencia, que va a empezar ahora en septiembre y termina como si fuera un año escolar, estaremos presentando las composiciones que se hayan hecho durante la residencia con estos jóvenes y las va a estar tocando la orquesta”, agregó.

Méndez se está encargando de hacer sentir el cuatro puertorriqueño desde su entrada. En el repertorio del primer concierto junto con la Boston Landmarks Orchestra está incluido un aguinaldo orocoveño, un seis chorreao y una bomba escrita por ella. “Vamos a hacer un aguinaldo orocoveño y vamos a hacer un seis chorreao, que también es de nuestra música folclórica. Luego vamos a hacer una tercera pieza, que es una bomba, una bomba puertorriqueña que compuse, titulada ‘Bomba pa’ la diáspora’, y todo eso acompañado de la orquesta, así que no es solo la oportunidad para mí, sino lo que significa para todos nosotros los puertorriqueños que nuestro instrumento nacional sigue poco a poco adentrándose en diferentes espacios, diferentes culturas, y que gente que no lo conozca, pueda aprender un poquito y apreciarlo también”, destacó.

Además de ser una performer, se destaca como compositora para programas infantiles de televisión. ( NuttyMar Photography )

La artista viaja frecuentemente entre Puerto Rico y Boston. Mayormente pasa las temporadas de invierno en la Isla y los veranos allá, y en ambos lugares, que ahora son su residencia, trabaja. “Pienso que es una buena plataforma para exponer el cuatro, para seguir creciendo, conocer de otras culturas, otra música, y en Puerto Rico, esa es mi raíz, y me gusta también colaborar con músicos allá y mantenerme conectada, nunca desconectarme de la Isla”, afirmó.

A la par con la nueva oportunidad con la Boston Landmarks Orchestra, Méndez se mantiene activa como músico solista y compositora. En Boston toca también junto con un trío, más compone la música para los programas animados infantiles “Alma’s Way”, de PBS, que localmente se puede ver por WIPR, y “Mecha Builders”, de HBO Max.

“Con todas esas cositas puedo vivir, me mantengo ocupada, me mantengo creciendo y también siendo un ejemplo y una inspiración, porque por lo menos cuando estaba creciendo, una cosa que siempre escuchaba era, ‘los músicos se mueren de hambre’, ‘de la música no se puede vivir’, y eso es totalmente falso, porque hay tantas y tantas vertientes dentro de la música. No es solo pararse en una tarima y tocar, sino producir, componer, dar clases, hacer colaboraciones, de todo un poco”.