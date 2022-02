El año comienza con excelentes expectativas positivas para el arte visual puertorriqueño a nivel internacional. Puerto Rico ha sido invitado por primera vez a participar en la 19na Bienal de Arte de Asia en Bangladés. Cuatro artistas puertorriqueños estarán presentes en este reconocido evento artístico y cultural, considerado como uno de los más importantes en Asia.

La apertura de la 19na Bienal al público será confirmada durante este año, sujeta a los acontecimientos causados por el COVID-19.

Los artistas invitados y seleccionados de Puerto Rico son Nayda Collazo Llorens, Abdías Méndez Robles, Antonio Cortes Rolón y Edwin Mauras Modesti, quienes presentaron sus propuestas respondiendo al tema de la bienal “Home and Displacement”.

En esta edición número 19 de la bienal, se nombró para América como Curadora Adjunta a la artista Margarita Chacón de México, quien abogó por la presencia y reconocimiento internacional de Puerto Rico, dentro de los artistas latinoamericano. El artista Abdías Méndez-Robles de Puerto Rico fue invitado a colaborar en la recomendación de los artistas.

Sobre la participación de Puerto Rico y los países de Latinoamérica en la Bienal, la Curadora Adjunta, Margarita Chacón expresó mediante comunicado de prensa: “Es un honor y gran reto formar parte del equipo de curadores adjuntos en la 19 bienal de Arte de Asia, en Bangladesh. Tenemos grandes artistas en Latinoamérica y el Caribe, y este ha sido el reto, seleccionar sólo 4 artistas por país. El Pabellón de las Américas reunirá, por su calidad estética, una selección de artistas contemporáneos de la región bajo un mismo techo, donde sus obras convivirán entre sí, estableciendo un dialogo sobre el tema ‘Home and Displacement’”.

El artista puertorriqueño Abdías Méndez-Robles indicó: “La inclusión de Puerto Rico en la 19 Bienal de Asia es un honor y una excelente oportunidad para presentar la propuesta plástica de nuestros artistas visuales invitados. Poder participar por primera vez en nuestro carácter e identidad puertorriqueña en este espacio internacional abrirá puertas y reconocimiento a otros artistas. En esta edición, Latinoamérica podrá comunicar el trabajo de nuestros artistas y Puerto Rico hace presencia”.

El comité de selección adjudicó las obras y los artistas a participar. Los artistas puertorriqueños invitados son: Nayda Collazo Llorens, presenta un vídeo en HD de un solo canal, con duración de 3:09 minutos, realizado en el 2019. La artista explicó: “Este video mudo incorpora textos encontrados y de muestra que trata sobre las secuelas del huracán María en Puerto Rico después de que devastó la isla en 2017. Las palabras y frases fugaces crean una narrativa no lineal que explora la naturaleza transitoria de los pensamientos y la memoria dentro del contexto de un sistema colonial generalizado.”

Abdías Méndez-Robles participa con la obra seleccionada “Isla de los muertos – Isla de la vida”, esta obra icónica en la propuesta del artista es un óleo sobre lienzo en formato 42″ x 60″ de 2011. El artista declaró sobre su obra: “Los humanos viajamos de un lugar a otro, a veces encontramos oportunidades y una nueva vida, en otras dolor y muerte. Por diferentes razones fluimos de un espacio a otro, cada nuevo espacio que ocupamos es ‘nuestro espacio-isla’, el cual puede convertirse en el lugar donde nacemos o donde moriremos. Ese espacio será nuestra casa, nuestro espacio-isla, donde viviremos o moriremos”.

Antonio Cortes Rolón presenta la obra “Libertad”, pieza que representa la propuesta del artista sobre la emigración. Es un acrílico sobre lienzo en formato 48″ x 48″ de 2015. Cortés declaró que: “Puerto Rico es conocido por su larga historia de refugiados que migran a la isla desde las costas vecinas, como Cuba, Haití y la República Dominicana. Algunas de estas personas se enfrentan al desarraigo forzoso de sus hogares. Para buscar mejores oportunidades, huyen de sus hogares y comunidades, aunque permaneciendo cerca de las fronteras de sus tierras nativas. Debido a esto, pueden ser vulnerables, ya que no están bajo una protección legal internacional similar en PR, pero perseveran y pueden expresar sus verdaderos colores sin inhibiciones y experimentar la libertad.”

Edwin Mauras Modesti expondrá la obra “Tribute to my homeland”, trabajada en el 2019 en acrílico sobre lienzo, con medidas de 48″x 48″. Sobre la obra el artista declaró: “En el verano del 2019 comencé una serie de pinturas y dibujos en tributo a mi patria Puerto Rico. Usando en cada una de ellas diferente técnica y estilo, de los que a través de mis 54 años de carrera artística profesional he usado. En esta pintura, titulada “Homenaje a la Patria II”, acrílico sobre lona de algodón en la técnica del “Hard Edge” o borde duro, que utilicé durante los años 70′s. Siendo en esta pintura, como centro de mi Universo, la Estrella de la bandera Puertorriqueña”.

La 19th Bienal de Arte de Asía en Bangladés se presentará en Asian Art Biennale en Dhaka, Bangladesh.