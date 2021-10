Tras el éxito del musical “In The Heights”, a nivel local, una selección de los artistas jóvenes y experimentados que participaron de esa puesta escénica, junto con otros nombres destacados en las tablas nacionales, le dan vida a una nueva pieza que resalta los valores humanos y culturales de los puertorriqueños.

“Cuatro, un musical” es una producción escrita y dirigida por el dramaturgo Miguel Rosa que presenta el Instituto de Cultura Puertorriqueña y cuyo estreno será el viernes 22 de octubre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. El musical entrelaza cuatro historias de puertorriqueños de la diáspora que coincidirán en un avión que los llevará de regreso a Puerto Rico, pero un imprevisto los deja varados por cuatro horas en un aeropuerto.

Los cuentos, cafés, abrazos, encuentros compartidos, entre otra variedad de situaciones, indudablemente, alterarán el sentido del viaje.

En ese vuelo se juntará un elenco de actores y actrices representativos de la nueva y la vieja escuela del teatro, encabezado por Luis Obed Velázquez, Amanda Rivera, Ernestito Concepción, Aidita Encarnación, Yeidimar Ramos, Michelle Alves y Radamés Medina. Con ellos también actuarán Magali Carrasquillo, Christian Laguna, Luz Marina, Pranjaal Luna Rai, Javier Iván Maldonado y Alfonso Roqué.

Mucho del talento de esta pieza estuvo en ‘In The Heights’ y no solamente ellos se nutren de nosotros, también nosotros nos nutrimos de un estilo, de una forma de ver la vida, de hacer el acercamiento a las escenas y al trabajo actoral, que es diferente a lo que quizás nosotros hacemos por la experiencia y por el conocimiento, y eso es maravilloso para ambos lados” - Aidita Encarnación, actriz, cantante y músico

Luis Obed Velázquez, graduado del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, es uno de los talentos jóvenes en el pieza musical, y para quien la experiencia está siendo un acercamiento al teatro desde una perspectiva de estudio y reto constante, sobre todo en el aspecto vocal.

“Yo voy con mentalidad de esponja a todos los ensayos, absorbiendo todo, de todos”, comentó el actor. “La vieja escuela, es decir, Aidita Encarnación, Ernestito Concepción, Magali Carrasquillo, la misma Michelle Brava, con su conocimiento vocal y musical, me han dado mucho en ese sentido, en cuestión de la técnica”, agradeció.

De sus pares jóvenes, se ha servido del intercambio de experiencias que muchos de ellos traían del montaje de “In The Heights”.

Luis Obed representa a “Samuel”, un joven que emigró con su padre a la ciudad de Nueva York tras perder a madre siendo un niño, a causa del huracán Hugo en el 1989.

“Creo que a raíz de la tragedia que tuvo que vivir de pequeño, quizás como mecanismo de defensa, tuvo que saltar a ver el vaso siempre medio lleno, además de que fue lo que vio en el ejemplo que le dio su papá”, detalló. “Como ser humano, tiendo más a la melancolía muchas veces, pues ese salto de ver siempre el brillo y ver el lado optimista de las cosas, ha sido un reto para mí, además de la música. El personaje está conceptualizado como un tenor. Yo tengo registro de tenor, pero soy barítono naturalmente y uno de los retos ha sido expandir ese registro y acostumbrarme a utilizar más el registro agudo”, agregó de la interpretación que lo llevará a compartir muchas escenas con el personaje de Amanda Rivera.

Cuatro historias de puertorriqueños que viajan hacia la Isla se entrelazan en la pieza escrita y dirigida por el dramaturgo Miguel Rosa. ( NuttyMar Photography )

Para la experimentada artista, Aidita Encarnación, es una celebración, porque se dio justo detrás de su extraordinaria representación en “In The Heights”.

“He hecho mucho trabajo de teatro musical durante años y de teatro regular, pero estos últimos proyectos notas la diferencia de haber tocado quizás otro peldaño en ese sentido, para lo que uno tiene que estar preparado, porque la mente del artista siempre tiene que estar en que quieres llegar a unas metas, pero tienes que estar abierto a que siempre hay más, y estos proyectos, especialmente ‘In The Heights’, me han movido a esa otra gente que quizás por alguna razón no había llegado hasta a mí”, expuso la actriz, cantante y músico.

En esta historia Aidita es “Cachita”, una mujer casada hace 25 años con el papel que interpreta Ernestito Concepción.

“Mi personaje en términos actorales es retante porque tiene escenas que van desde que te hacen reír hasta un momento donde el público se tiene que ir con ella en el viaje de su historia y de su matrimonio y de su hijo, y tienes que conmoverlo contigo, con tu personaje”, expuso.

Musicalmente intervendrá con dos canciones en un registro muy cercano al que escucharon de ella quienes fueron a ver la puesta en escena de la obra musical de Lin-Manuel Miranda en el Coliseo de Puerto Rico. “Es un registro que no uso mucho en la calle, porque en la calle uno canta cosas un poquito más en el centro, pero esas canciones casi todas están en un registro agudo, como el de ‘In The Heights’”, abundó la artista.

“Cuatro, un musical” tendrá funciones el viernes 22 octubre y sábado 23, a las 8:00 p.m., y el domingo, a las 6. Las funciones continuarán del 29 al 31 de octubre. Boletos a través de PRTicket.