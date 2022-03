La periodista Cyd Marie Fleming asume los retos como una inyección de vida, y a ella le gusta el riesgo que implica cada nueva experiencia. Movida por esa inquietud aceptó interpretar a uno de los personajes en la pieza de teatro “Charlie, el musical”. Será su primera participación en las tablas.

“Es literalmente un debut”, afirmó. La comunicadora aceptó la invitación del padre Orlando Lugo, quien fue su compañero en la versión original de “Las Noticias”, de TeleOnce, para personificar a “Águeda”, la secretaria del otrora rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez.

El personaje la ubica en el marco de la universidad, porque muchas etapas de la vida del beato puertorriqueño, Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, se desarrollaron en ese campo.

PUBLICIDAD

“Orlando me hace una llamada un día luego que tuvimos la reunión de ‘Los Originales’ de TeleOnce, y me cuenta que había escrito esta obra del beato Charlie y que tenía un personaje que le gustaría que yo lo hiciera, que se parecía a mí, y le dije, ‘ok’”.

Es un reto, pero los retos es lo que te hace tener vida y me encanta. No tengo problema en arriesgarme” - Cyd Marie Fleming, periodista

Fuera de su desempeño periodístico, Cyd Marie Fleming llegó a realizar varios trabajos en la televisión más dirigidos al entretenimiento, como fue la coanimación del pasado programa “Lo tomas o lo dejas” junto con Pedro Zervigón y Antonio Sánchez “El Gángster”, y una aparición especial en una de las producciones de Tommy Muñiz.

“Tengo la foto donde estoy vestida de enfermera y tomándole la temperatura a don Tommy”, recordó.

Lo interesante de este nuevo proceso, dijo, es lograr que la audiencia logre la desconexión de ella con el personaje, no obstante, su voz se reconoce a distancia. “En términos de personalidad tiene que ser totalmente diferente, así que eso es lo que es el trabajo más difícil, porque no puedes escuchar mi voz, porque no importa cómo esté vestida, tan pronto empiece a hablar, automáticamente las personas saben, así que tengo que trabajar con el cambio de voz, porque es el personaje, no debe ser que me veas a mí”.

Destacó la historia de la obra como una refrescante. “Es una historia basada, obviamente, en hechos de la vida real y lo más importante es que es para todo el mundo, no es porque tengas que ser católico para ir a verla, no tiene que ver con eso. Es una historia de esta persona, de la nobleza de esta persona, de por qué llegó a donde llegó y cómo llegó. Vas a conocer realmente quién era Charlie”, detalló.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo conoce ‘El beato Charlie’, pero quién era la persona, qué fue lo que esa persona hizo, cuál fue la importancia de esa persona dentro de la Universidad de Puerto Rico, porque se desarrolla en las inmediaciones de la Iupi, con Don Jaime Benítez, y es todo eso”, abundó.

“Charlie, el musical” estrenará en el Centro de Bellas Artes de Caguas bajo la dirección de Alejandro Primero. El elenco incluye también las actuaciones de Aidita Encarnación, Herman O’Neill, Wanda Sais, Carlos Vega, Ángel Manuel, Luis Obed, Mariana Quiles, Luz Marina, Anna Cristina, Eric Yamil y en rol de “Charlie”, Christian Laguna. A este grupo se unen seis bailarines del Ballet Folklórico Sangre Viva de Raúl de la Paz.

“Es otra cosa”, dice del regreso a la pantalla

Cyd Marie Fleming hizo una pausa de dos años de la labor periodística en televisión antes de integrarse parcialmente al espacio “Jugando pelota dura” (TeleOnce). Durante la ausencia hizo mucho “trabajo para el alma” por medio de gestiones comunitarias.

“Lo que me gusta de ‘Jugando pelota dura’, que siempre me gustaba y lo veía, es que no te quedas en lo que ya sabemos que ocurrió, repitiendo. Tú te vas un step forward, así que coges lo que ha pasado por el día y lo desarrollas con las personas que directa o indirectamente estén relacionados a lo que se está discutiendo, así que eso es lo que me gusta”, compartió.