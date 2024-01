Adentrarse en la piel de personajes ficticios como parte del mundo actoral es un reto típico de quien se adentra en este campo artístico. Pero para el centro de arte holístico Estudio y Formación Actoral (EYFA), la intención con sus estudiantes va más allá de solo guiarlos a brillar en cualquier escenario. Sus técnicas abarcan métodos para procesar sus propias emociones a través de este arte.

Hace diez años que la pareja compuesta por los actores Ángel Manuel García Velázquez y Karlos Khalil ha guiado a decenas de estudiantes en la experiencia de explorar y sanar sus emociones con diversas técnicas que involucran la creación de personajes. Lo que comenzó como un campamento de verano de actuación para adultos, para gran parte de su matrícula se ha convertido en un recurso para exteriorizar preocupaciones, traumas y otros sentimientos difíciles.

“El trabajo del actor se construye día a día, pero también el trabajo del ser humano”, reflexionó Ángel Manuel, quien cuenta con 27 años de trayectoria profesional. “Carlos y yo tomamos las técnicas actorales y el trabajo de emociones, y lo llevamos al propósito de vida de cada persona en nuestro colectivo de actores en formación, porque no los llamamos estudiantes, en términos de lo que está buscando para su profesión, para su trabajo, o de momento todo se convierte en tú mejorar como ser humano”, añadió sobre la dinámica que se desarrolla en los teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa, en San Juan.

El esfuerzo de enseñanza de los también directores y fundadores del centro abarca la asesoría de una life coach, dos sicólogos y un siquiatra, algunos de los que incluso forman parte del colectivo de actores. “Entendemos en la experiencia actoral que la única forma de nosotros poder hacer buenos personajes es teniendo un conocimiento básico de nuestras emociones”, prosiguió Ángel Manuel. “Dentro del proceso que llevamos a lo largo de los años hemos aprendido que la gente viene a sanar y a través de la sanación terminan actuando. Personas que han tenido problemas de adicción han llegado y salido, y han superado los problemas de adicción, con nosotros. Gente que ha llegado para manejar las pérdidas (luto)”, enumeró como ejemplo. “Tenemos una chica que llegó para poder sanar la muerte de su papá. Una de las cosas que su papá quería era verla en teatro o en televisión, y está cumpliendo su meta”.

La también agencia de talento, que ofrece talleres de belly dance y canto, les brinda oportunidades para lucirse a nivel profesional frente al público. “Vivimos en un mundo donde últimamente la gente, la sociedad le tiene miedo a buscar algún tipo de ayuda para poderlo trabajar en términos personales. Nosotros hemos servido de facilitadores. Con el coaching actoral nos adentramos en esa parte personal del actor en formación. Se enamoran de la actuación, del teatro, del cine, y terminan en un escenario”.

Cada grupo se reúne una vez por semana por espacio de dos horas y media. Karlos Khalil compartió parte de las razones que originaron implementar talleres actorales con este tipo de propósito. “Lo que me motivó a dar esa parte del control de emociones para actores es la falta de información que yo me estaba dando cuenta que hay en este ambiente artístico, acerca de lo que son las emociones. Todo es muy técnico. Todo es muy hacer y hacer, pero el sentir lo vi un poco cojo, y decidí irme por esta área porque es justo y necesario, y no nos equivocamos”. Dentro de los recursos, han contado con reconocidas personalidades de la actuación, el canto y la música como talleristas invitados.

Conocer sobre el perfil de quien interesa ingresar a las clases, es parte fundamental en el proceso. “Nosotros no empezamos desde ‘párate y actúa’. Aquí se empieza desde cero en el sentido de que tú puedes haber tenido experiencias actorales, o no”, especificó Karlos Khalil, quien cuenta con una trayectoria profesional de 19 años. “Tenemos que llegar a un conocimiento de nosotros mismos, de cómo yo me siento, de por qué yo siento este miedo, si fuera el caso, y muchas veces trabajamos con sicoterapias donde tenemos que llegar a un área atrás del cerebro del tallerista, por qué tengo miedo”, explicó sobre lo que a su vez contribuye a las destrezas de interpretación de personajes.

Ángel Manuel destacó con orgullo que en la matrícula del centro no hay límite de edad. “Esto es una familia. Tenemos cinco grupos, porque ya tenemos sobre 88 personas”, dijo. “El año pasado en Punto Fijo de (el Centro de) Bellas Artes estrenó una señora de 82 años. Tenemos una señora de 72 años con su nieto. Tenemos matrimonios. Tenemos personas con síndrome Down, con distrofia muscular, con espectro autista”, mencionó, y agregó que existen profesionales de diversas ramas que forman parte de la matrícula. “En nuestro grupo hay profesores de ciencias médicas, hay ingenieros, gente que tiene un negocio propio, directores de compañías que no se atreven a hablar con la gente”.

Karlos Khalil reflexionó sobre el compromiso que abrazan en sus funciones en EYFA. “Muchas personas llevan su mensaje de vida, un mensaje de superación a un pueblo, y yo entendí hace tiempo en mi vida que esta es nuestra trinchera de lucha, desde aquí podemos hacer un cambio, en la sociedad, en nuestro Puerto Rico, y de aquí, al mundo. Aunque sea un granito de arena, pero es nuestra forma de hacer el cambio”.