Luego de 63 años de una trayectoria inigualable en el teatro y la televisión internacional, el actor Daniel Lugo se despedirá de los escenarios desde el pueblo que lo vio nacer como artista con una presentación especial de “Aeroplanos”, una obra “mágica” que rinde homenaje a la amistad en los momentos más difíciles de la vida.

El histrión llegará al “Corazón de Puerto Rico” este sábado, 23 de marzo, a la sala Felipe Rodríguez del Centro de Bellas Artes de Caguas junto a su colega y amigo, Carlos Estéban Fonseca, donde le dará vida una vez más a “Carmelo”, un anciano gruñón, pero con mucha calle y experiencia, que se siente siempre tener encontronazos por su amigo “Cristóbal”, un coleccionista de sellos postales que se imagina explorando el mundo algún día.

Lugo agredeció a la producción la puesta escénica en el CBA de Caguas, una obra del fenecido alcalde William Miranda Marín. ( Alexis Cedeño Laboy )

Dicha presentación, que formará parte de la celebración de los 20 años de la fundación del conocido recinto de entretenimiento, representa para el artista que ha viajado a países como Perú, Venezuela, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos regresar nuevamente a casa, asumiendo el rol que tomó por primera vez en 1993 y que le concedió el premio de Mejor Actor por el Círculo de Críticos de Teatro en Puerto Rico ese mismo año.

“Caguas es mi pueblo y, afortunadamente, tenemos este maravilloso espacio, el Centro de Bellas Artes de Caguas, gracias a un amigo que ya nos abandonó, (el exalcalde William) ‘Willie’ Miranda Marín, que nos dejó grandes obras en este pueblo. Este era el lugar indicado para hacer mi última impulsión teatral en mi país”, manifestó Lugo en una conferencia de prensa realizada en el Moneró Café, Teatro and Bar, que estaba rodeado de avionetas de papel por motivo de esta futura presentación.

Lugo dio a conocer que esta participación especial surgió de una invitación que le realizó al mismo Fonseca, a quien admira por su capacidad en la actuación, música y animación, a diferencia suya, que solo expresó estar “limitado” al histrionismo.

Asimismo, con esta presentación, Lugo celebra la oportunidad de cerrar este capítulo de su vida, que inició en 1961, cuando se presentó por primera vez para la obra “El baile”, de Edgar Neville, que fue producida por Sala Teatro Teguax, dirigida en ese entonces por el dramaturgo Tony Rigus. No se imaginó que esa oportunidad de asumir un rol que originalmente no era suyo le abriría las puertas para demostrar su pasión por las artes escénicas y poner el nombre de la Isla en alto.

“De esa época, tengo los recuerdos maravillosos de un muchacho de 16 años estrenándose en una actividad tan particular como es el teatro, aprendiendo a dominar los nervios. Crecí en una época donde los actores no solo eran personas con formación, sino eran maestros; yo aprendí de toda esa generación y me siento muy satisfecho de vivir esos años”, manifestó.

Por su parte, Fonseca manifestó constantemente su admiración por el primer actor y tener el privilegio de formar parte de este momento definitivo de su trayectoria, al asegurar que su momento más importante en comparación con su colega fue “nacer”.

Incluso, el artista recordó una ocasión en la que llegaron a trabajar juntos para la obra “Préstame un tenor”, que él protagonizó. El también cantautor contó que en la puesta en escena, Lugo sobresalió a tal nivel en su papel secundario que lo dejó a él como estelar en la sombra.

“Si ustedes quieren pensar que yo estoy pintado a la pared cuando reciba a esta leyenda del teatro, cine y la televisión, créanme que yo no me voy a sentir en lo más mínimo, porque eso es lo que merece y es el homenaje que entiendo que debe hacerse”, dijo Fonseca.

