“¡Un show grandioso!”.

Así expresó el coreógrafo Danny Lugo al señalar que el musical “A Chorus Line” vuelve a las tablas boricuas para celebrar su 50 aniversario con el sazón de aquí, este próximo 2 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

De vuelta a su tierra natal, el puertorriqueño compartió su entusiasmo por trabajar la propuesta de baile de esta puesta en escena dirigida por Ismanuel Rodríguez y producida por Raymond Gerena para Casa Productora, en la cual 17 estrellas del patio darán vida a una trama que expone las realidades de la industria artística, en las que luchar por un espacio se convierte en el diario vivir.

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“Para mí ha sido un privilegio enorme porque, obviamente, ‘A Chorus Line’ es una obra icónica y poderla trabajar desde Puerto Rico, con talento puertorriqueño, tiene un significado superespecial”, compartió en entrevista telefónica con Primera Hora, al resaltar que la pieza original de James Kirkwood y Nicholas Dante tiene la capacidad de mostrar la esencia y el carácter que distingue al boricua.

“Yo llevo 30 años en la industria y el talento puertorriqueño tiene una magia particular, algo que pienso que llevamos en la sangre y nos hace especiales; por eso nos destacamos siempre mundialmente en la música, en el baile, en el arte y también en el teatro musical”, sostuvo.

Lugo —quien ha trabajado con figuras como Luis Fonsi, Maluma, Carlos Vives, Wisin & Yandel, Yolandita Monge y Olga Tañón— también afirmó que la historia conecta con su experiencia en la industria, donde tuvo que demostrar de qué está hecho.

“Fui bailarín, fui a audiciones, entrené en estos estilos particulares de este musical, que son el jazz, el ballet, el tap. Estuve frente a un coreógrafo y ahora estoy del otro lado de la mesa, viendo y entendiendo cómo corre todo”, recordó el artista.

Lugo resaltó, por otro lado, que la obra exige un alto nivel de compromiso, dado que combina vistosas rutinas de baile, una emotiva historia e interpretaciones musicales icónicas.

“Quisiera llevar algo superlimpio, que todo se vea sharp. Y este musical tiene una complejidad bien particular porque no solamente es montar coreografía o baile; son montajes donde convergen la coreografía, el diálogo, la actuación, la música y los cambios de posición”, explicó.

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Entre el destacado grupo de actores que compone el elenco se encuentran Tita Guerrero, Francis Rosas, Ricardo E. Arribas, Nydia Resto Arroyo, Ana Trigo, Jazael Rodríguez, Ivana Méndez Pabón, Josué Yomar Torres, Vin Ramos, Héctor A. Beltrán, Christian Medina, Zuleyka Pagán, Natalia Mejía Lugo, Allison Trinta, Amanda Rodríguez, Nicole Angelis, Sonya Hernández, Javier Iván e Ignacio Torres.

“En Puerto Rico siempre estamos pendientes a lo de afuera; engrandecemos lo de afuera. Y aquí estamos hablando de una producción que es superimportante, pero el elenco es puertorriqueño y están demostrando el nivel artístico que tienen todos ellos... tenemos que apoyar el talento de nuestra isla”, acotó.

Lugo anhela también encontrar el balance ideal entre respetar el trabajo del laureado coreógrafo y ganador de siete premios Tony, Michael Bennett, e inyectar su propia esencia para ofrecer una versión que resuene en la audiencia boricua.

“No estamos tratando de convertir ‘A Chorus Line’ en otra cosa, sino de que se perciba la adaptación que hemos hecho en el libreto para que se sienta bien latina y se sienta también puertorriqueña”, manifestó.

Los boletos para “A Chorus Line” están disponibles en Ticketera y en la boletería de Bellas Artes.