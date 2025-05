Con su deseo eterno de explorar la curiosidad desde el escenario, Deborah Hunt se encuentra emocionada de darle rienda a su creatividad con “Volveré”, una obra que fusionará la narrativa visual y surrealismo desde el 9 y 10 de mayo, en el Teatro Victoria Espinosa.

Como parte de su residencia artística con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la especialista en la fabricación y uso de máscaras performativas montará en el teaqtro santurcino una pieza que usará objetos animados, sombras chinescas, y técnicas de teatro de papel para contar la historia de una viajera misteriosa y madura que acompañada de los relatos de tres criaturas buscará el origen de su vida.

“Esto cuenta con un conjunto de técnicas cinematográficas, pero realmente pertenece a un arte que es mucho antes que el cine. De hecho, un tallerista de la Handspring Puppet Company, una de las compañías de titiriteros más antiguos, nos dijo en un taller que somos técnicos del arte que nació en el siglo XV”, dijo la artista neozelandesa, quien lleva 35 años como residente de la Isla del Encanto.

El cuervo será uno de los misteriosos animales que acompañará a la misteriosa viajera en la puesta en escena de Hunt. ( Suministrada )

Hunt aseguró que, inconscientemente, la obra tomó prestado un personaje que salió en su pasada creación, “Road of Useless Splendor”, que trabajó el año pasado junto a su hija Guie Beeu Guerrero Hunt, con quien lleva tres décadas llevando ilusión e ingenio desde las tablas.

“Yo no trabajo de un libreto, trabajo de un rompecabezas de imágenes, buscando los hilos y tejiendo la dramaturgia. Me di cuenta que esta es la precuela de esa obra, y algunos me preguntaron: ‘Deborah, ¿eso significa que las dos volverán a trabajar juntas? Y más adelante en el año, o si no el año que viene, es posible que llegamos al escenario ambas contando las dos obras", contó la artista, asegurando que la puesta en escena es solo visual y la única línea de la misma es un “ding-dong”.

La directora de Maskhunt Motions, laboratorio nómada del objeto performático, aseguró que el proyecto, que presentará también en el Museo de Arte de Ponce (15 de mayo, a las 6:30 p.m.), la Ciudad Museo de Puerto Rico, en Añasco (24 de mayo, a las 6:00 p.m.), y en Taller Libertá, en Mayagüez (7 de junio, a las 8:00 p.m.), demostrará una vez más su disposición de honrar lo extraño y lo maravilloso a través de las artes visuales

“Aunque no hayas visto la obra anterior, ésta será una bien divertida. Yo siento que mi trabajo puede tener fronteras, pero las sé sobrellevar”, sostuvo la creativa, sobre la obra que será presentada por el Programa de Artes Escénicas en colaboración con la organización Enfocarte, Inc.

Los boletos para “Volveré” están disponibles en Ticketera.