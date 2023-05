Reconocer y aceptar la esencia de cada ser, lejos de los prejuicios y con un mensaje claro de inclusión, alumnos del Colegio San Rafael, de Quebradillas, debutaron con éxito en el mundo teatral con la presentación de la obra musical: “The Greatest Showman”, en el Teatro Liberty de ese pueblo.

La pieza, que es una adaptación de la película biográfica del empresario Phineas Taylor Barnum (1830′s) y que subió a escena en tres funciones a casa llena, contó con la participación de alrededor de 45 alumnos de la institución educativa.

La pieza es una adaptación de la película biográfica del empresario Phineas Taylor Barnum (1830’s). ( Suministrada )

Entre bailes, cantos y actuación, el grupo de artistas conquistó a una audiencia que aplaudió cada una de las interpretaciones sin parar. “La obra original trata del rechazo a las personas que son diferentes en todos los aspectos: físicamente, emocionalmente... lo que hicimos fue darle más valor al mensaje de que no importa como tú eres, siempre eres importante. No importa si eres diferente, eres valioso y es el mensaje que quisimos transmitir”, dijo Ariam Ortiz, maestra de matemáticas del colegio.

La producción, de una hora y 20 minutos, integró un repertorio de 7 canciones, interpretadas o dobladas por los alumnos; una escenografía que adoptó cambios alineados a sus letras y un sonido que fue determinante para el éxito del musical.

Presentaron tres funciones a casa llena en el Teatro Liberty. ( Suministrada )

Pero más allá de los elementos que complementaron la pieza, la sorpresa de cada función fue el talento de los alumnos, que cursan desde el cuarto grado hasta cuarto año, que lo dieron todo en las tablas.

“Ellos (los estudiantes) vieron talentos en sí mismos que ellos mismos no sabían que lo podían hacer... nosotros no tenemos clase de teatro y ellos no esperaban los resultados que estaban teniendo. Comenzamos con audiciones, dándole la importancia que queríamos darle y poco a poco entre el trabajo de los ensayos y el esfuerzo que se vio, fue contagiando a los estudiantes”, contó Marian Rodríguez, quien es maestra de cuarto año del Colegio y produjo y dirigió el musical junto a sus colegas Ortiz y Javier Sánchez.

La pieza teatral, de una hora y 20 minutos, integró un repertorio de 7 canciones. ( Suministrada )

El musical tuvo como eje central momentos puntuales de la vida de Phineas, que apuntaron a engaños en la industria del entretenimiento, a la bancarrota y a un resurgir. También hizo referencia al negocio que le dio fama al empresario: un circo ambulante.

Sin embargo, la producción del evento estudiantil en Quebradillas, integró elementos relacionados a la autoestima y la importancia de valorar a todas las personas sin señalar ni juzgar; en eso consistió la adaptación.

Participaron alumnos de cuarto grado. ( Suministrada )

“Hoy queremos presentarles la fuerza para no permitir que alguien te oculte por ser ‘diferente’. Nunca permitas que alguien te haga menos por ser tan increíble a tu manera. Ama tus cicatrices, toma fuerza, sé valiente, siempre habrá un lugar para ti y grítale al mundo entero: ‘Este soy yo’”, dijo Rodríguez como parte del mensaje previo al inicio de la obra.

Y, tras 5 meses de ensayos, “The Greatest Showman” cerró con broche de oro en una presentación impecable que representó, además, la despedida de la clase graduanda Kairos. El grupo de artistas sentó las bases para añadir teatro en el currículo académico del Colegio y desde ya comienzan los planes para la nueva puesta en escena.

“No se trata de tener los recursos inagotables para construir tu sueño, se trata de tomar lo que la vida te ofrece y con ello hacer una verdadera obra de arte, mejorar tu vida o darle sentido a la de alguien más”, concluyó Rodríguez.