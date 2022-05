No podía contener la emoción y mi corazón quería salir del pecho cuando llegué al CIBC Theater en Chicago. Con la dirección de Lucy Moss y Jamie Armitage, y el mismo equipo de Broadway, la gira “Six” es súper emocionante y entretenida.

El musical de Toby Marlow y Moss, sobre las seis esposas del rey Enrique VIII, es una clase magistral de narración teatral y musical original.

Tanto la pieza como el elenco de la gira tienen muchísima energía de principio a fin, y el talento vocal de todas es impresionante. Estas seis reinas son como un grupo de chicas power pop, y cada reina canta un solo en el que narra las dificultades que enfrentó cuando estaba casada con Enrique VIII.

PUBLICIDAD

Cada reina tiene su propia personalidad muy marcada; las armonías de voces, vestuarios, luces y bromas ingeniosas entre ellas también son sutilmente coreografiadas. A esto se suma que son las propias reinas quienes efectúan los coros entre ellas.

Las seis reinas realizan una actuación fantástica; sus momentos más suaves nunca son aburridos y encuentran la manera de dejar que la presencia del personaje se vuelva más dominante a medida que avanzan en sus solos. ( Suministrada )

Las seis artistas mantienen muchísima vitalidad y energía durante los 90 minutos del espectáculo junto con su banda, integrada solo por mujeres, quienes también están todo el tiempo en el escenario.

Khaila Wilcoxon (Catherine of Aragon), Storm Lever (Anne Boleyn), Jasmine Forsberg (Jane Seymour), Olivia Donalson (Anna of Cleves), Gabriela Carrillo (Catherine Parr) y mi hija, Didi Romero (Katherine Howard), realizan una actuación fantástica; sus momentos más suaves nunca son aburridos y encuentran la manera de dejar que la presencia del personaje se vuelva más dominante a medida que avanzan en sus solos.

Recientemente leí esta reseña sobre la participación de mi hija: “All You Wanna Do, de Katherine Howard, es un personaje fascinante: es una canción pop que se transforma en una narrativa de tragedia real, es una hazaña para la intérprete, Didi Romero, la cual comienza el número actuando como si no le importara nada en el mundo, y en el transcurso de los pocos minutos de la canción, necesita cambiar el interruptor emocional a uno de completa devastación. Romero lo hace fácilmente; ella sigue el arco emocional de la canción con autenticidad y gracia, y aplasta las demandas vocales del número”.

La escenografía de Emma Bailey le da al escenario un giro íntimo pero majestuoso. ( Suministrada )

“Six” es visualmente atractiva. La escenografía de Emma Bailey le da al escenario un giro íntimo pero majestuoso colocando las reinas al frente y al centro, la iluminación de Tim Deiling ayuda al ambiente de concierto y los diseños de vestuario de Gabriella Slade recuerdan una versión moderna del siglo XVI en donde cada reina tiene un color característico.

PUBLICIDAD

“Six” es un espectáculo de mucho baile, la coreografía de Carrie-Anne Ingrouille agrega color y dinámica a cada canción.

Solo me resta decir que me siento orgullosa del desempeño de todas las chicas, pero definitivamente de mi hija, Didi Romero, como representante de la mujer boricua, de su linaje musical y cultural, pero sobre todo como madre.