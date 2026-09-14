El universo del clown aterriza en Puerto Rico con la primera edición del Festival Internacional Clown Cosmos, que se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre en el Teatro Victoria Espinosa.

El encuentro reunirá a artistas nacionales e internacionales en cinco espectáculos que celebran el clown, el teatro, la música, el circo y el humor como herramientas para conectar, provocar y transformar.

Organizado por la Fundación Corazón Elástico, bajo la dirección ejecutiva de Chicle Clown, el festival contará además con un programa de talleres, conversatorios y actividades sorpresa diseñadas para ampliar la experiencia del público y acercarlo al universo clown. La propuesta busca crear un espacio de encuentro tanto para quienes ya conocen esta disciplina como para quienes tendrán su primer acercamiento a ella.

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“En estos momentos históricos e histéricos, nosotros, los clowns, creemos en el arte y el humor como una forma de salvación”, destaca la organización.

Desde esa mirada, Clown Cosmos invita a detenerse, reír, compartir y dejar por un momento de tomarse la vida tan en serio, disfrutando de una programación pensada para personas de todas las edades, familias, amistades y amantes de las artes escénicas.

“Creamos este festival con mucho amor y con el deseo de abrir las puertas de nuestro universo a todo el mundo. Ven a orbitar, te esperamos con los brazos abiertos. ¡Únete a nuestra revolución!”, expresó la organización.

La Fundación Corazón Elástico destaca además que las inscripciones para participar de las distintas experiencias del festival ya están disponibles, como parte de una propuesta que busca ampliar el acceso y la participación en el universo clown. El público interesado puede conocer las alternativas e inscribirse a través de clowncosmos.com/inscripcion.

La celebración de Clown Cosmos nutre, a su vez, la misión que la organización desarrolla durante todo el año a través de su Programa de Clowns Comunitarios, llevando el arte del clown a hospitales, fundaciones y comunidades como una herramienta de encuentro, acompañamiento y transformación social. A través de esta labor, la Fundación busca regalar espacios de alegría y bienestar, convencida de que todas las personas merecen un momento para reír, conectar y disfrutar.

Para hacer posible esta primera edición y continuar fortaleciendo su labor durante todo el año, la Fundación Corazón Elástico mantiene abierta su búsqueda de alianzas con empresas, organizaciones y personas interesadas en apoyar el proyecto. Quienes deseen contribuir pueden hacerlo a través de GoFundMe de Clown Cosmos. La organización también permanece abierta a establecer acuerdos y nuevas colaboraciones que permitan ampliar el alcance de esta iniciativa.

Los detalles del Festival Internacional Clown Cosmos, su programación, inscripciones y oportunidades de colaboración, están disponibles en clowncosmos.com, seguir las redes sociales @clowncosmospr, comunicarse al (787) 502-2019 o escribir a clowncosmospr@gmail.com.