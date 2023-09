La puertorriqueña Denise López aterriza este jueves en la Isla para unirse al grupo de ceramistas que exhiben sus piezas en el Tercer Encuentro de Ceramistas de Puerto Rico y la Diáspora que se realiza en el Atrio Central del centro comercial Plaza Las Américas en Hato Rey.

Para la puertorriqueña radicada en la ciudad de los Los Ángeles, en California, la oportunidad le provoca una mezcla de emociones, pues es la primera vez que presenta ante sus coterráneos su trabajo en cerámica y a la vez coincide con el aniversario del fallecimiento de la progenitora, en cuya memoria se inspira la pieza que exhibe en el evento.

La vasija seleccionada por el colectivo Keramicós para hacerla parte de la exhibición tiene por título, “Tributo al Amor, las Olas del Dolor y el Tierno Abrazo de las Orquídeas”, y según describió la también artista gráfico es una representación del “viaje tumultuoso del duelo” por un ser querido.

La pieza mantiene la diversidad de texturas que predominan en la obra de López, así como las formas imperfectas que aprendió a valorar a partir de la influencia que encontró en el arte japonés conocido como wabi sabi. Le incluyó unas orquídeas en honor al gusto de la madre por ese tipo de flor. “Es el embrassing de las imperfecciones, así que eso es algo que uso mucho en las piezas; no tiene que ser perfecta, tienes que abrazar la belleza de la imperfección, que eso es lo que me encanta”, comentó previo a su viaje a Puerto Rico.

“Tributo al Amor, las Olas del Dolor y elTierno Abrazo de las Orquídeas” es el nombre de la pieza con la que la ceramista honra la memoria de la progenitora. ( Suministrada )

López se acercó a la cerámica hace siete años en busca de una experiencia creativa distinta al arte gráfico. Comenzó en un estudio independiente, luego montó uno propio en su hogar, y de ahí la tienda de muebles y accesorios para el hogar, West Elm, la contactó e incluye varias de sus vasijas en su catálogo de piezas originales.

“Es algo que me apasiona, porque es tangible... es más reflexivo. El proceso de cerámica es más duro, más fuerte, y you have to slow down no matter what, porque cada pieza se hace en dos semanas. Es un proceso que en cualquier momento puede pasar algo malo, se puede romper o en el horno explota, así que cuando sale la pieza que está perfecta como la quieres, wow!”, compartió.

Además del arte japonés, las piezas que trabaja están muy definidas por la naturaleza en sus colores, textueras y formas. “Muchas veces son jarrones y un par de esculturas combinadas con flores, pero cuando están solas se ven como una escultura en una parte de tu casa”, detalló la ceramista, quien trabaja regularmente con diseñadores de interiores.

El Tercer Encuentro de Ceramistas de Puerto Rico y la Diáspora se extiende hasta este domingo, 10 de septiembre. Un 20% de las ventas generadas durante la exposición será destinado a la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down.