Denise Quiñones y el actor, cantante y bailarín boricua Eddie Noel Rodríguez protagonizarán el estreno en Puerto Rico del exitoso musical de Broadway On Your Feet! sobre la vida de Emilio y Gloria Estefan. A partir del 9 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce el público puertorriqueño podrá disfrutar de esta producción de la Fundación Arturo Somohano.

La organización sin fines de lucro, que en el año 2018 tuvo a su cargo la inolvidable producción del musical Mamma Mia, vuelve a presentar teatro musical del más alto calibre con esta obra que cuenta con el endoso de los Estefan. Las taquillas ya están a la venta en Ticketera y la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Denise Quiñones encarna en esta obra a una joven Gloria Estefan tras su salida de Cuba y a lo largo de su ascendente carrera musical en Estados Unidos. “Me siento sumamente agradecida de poder asumir este nuevo reto con el rol de una mujer tan importante dentro de la música y del mundo latino, que ha representado a una familia icónica, los Estefan. Crecí disfrutando la música de Miami Sound Machine y de Gloria. Adentrarme ahora en su vida y sus canciones es una gran alegría”, expresó Denise Quiñones.

Aunque ha participado en musicales como Chicago, In the Heights y Mamma Mia!, Denise destaca que en On Your Feet! “será la primera vez que estaré de protagonista en una puesta de teatro musical en Puerto Rico. Para mí los musicales son como una explosión que une elementos artísticos que me encantan: la música, la actuación, el baile. Si cada una de esas cosas por separado me llenan imagínate todas juntas en esa explosión de arte, de creatividad, de energía. Una vez más me preparo para dar lo mejor de mí a ese público boricua, que es lo más que valoro y que tanto me apoya. Es una bendición siempre recibir ese cariño genuino del pueblo”.

Eddie Noel tendrá la oportunidad de presentarse por primera vez en muchos años en Puerto Rico como protagonista de la obra que tanto representa en su carrera al haber interpretado el rol de Emilio Estefan en Broadway y en la gira del musical a través de los Estados Unidos. “Para mí es un orgullo bien grande. Me emociona porque sí he hecho producciones artísticas en Puerto Rico antes, por muchos años con la compañía Gíbaro de Puerto Rico, así como en televisión y teatro. Pero, protagonizar en una obra de esta envergadura, que ya estuve haciendo por año y medio en una gira por Estados Unidos y que me puso en el mapa de Broadway, ahora ante el público de Puerto Rico, significa un mundo para mí”, indicó el artista puertorriqueño, que emigró luego del huracán María y ha tenido una carrera ascendente con importantes roles en obras musicales en Estados Unidos. Actualmente protagoniza la exitosa obra “Hadestown” en California, tras una gira por varios estados. En esta obra ganadora de ocho premios Tony se alterna en los roles de Hades y Hermes “con acento latino”.

El intérprete de Emilio Estefan comentó que “On Your Feet! es una obra musical que conecta con nosotros los boricuas en muchos niveles, en especial por el mensaje de que cuando decides hacer algo y te lo propones, lo puedes lograr. Es lo que Emilio y Gloria Estefan hicieron con su obra, con su vida y su música. Actuar junto a Denise Quiñones será un privilegio. Para mí es un honor enamorarme todas las noches en el escenario de una artista tan espectacular y querida en Puerto Rico como lo es Denise Quiñones”.

El elenco lo completan destacados artistas como Marian Pabón, Aidita Encarnación, el cantante salsero Alex De Castro y un selecto grupo de sobre 30 actores y actrices jóvenes de Puerto Rico y Estados Unidos que brillaron con su talento en las audiciones de canto y baile realizadas en la Isla.

Luis Salgado es el director y coreógrafo del musical en Puerto Rico. “Para mí representa estar de vuelta en casa. Doy gracias porque estoy en Puerto Rico, de donde me fui exactamente hace 20 años a buscar mis sueños de teatro musical y regreso a dirigir una obra que celebra precisamente de dónde venimos, que celebra y dice que hay que ir a alcanzar tus sueños. En la obra, Gloria Estefan enfrenta hasta a su mamá para buscar sus metas, se trata de ese balance entre el sueño que parece imposible, pero sin nunca abandonar la raíz de quién eres. Por eso la música de “Conga” llega al mundo con la fuerza latina de dar todo lo que eres. En Broadway estuve en la obra como artista, interpretando el personaje de Kenny Ortega y luego fui director asociado en la producción en holandés. Luego de ahí hice la premiere mundial de la versión en español en Washington, D.C. hace un mes. Ahora soy director y coreógrafo del estreno en Puerto Rico”.

“On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” sin duda hará historia en los escenarios de Puerto Rico. Con Denise Quiñones y Eddie Noel, la dirección general de Luis Salgado y la dirección musical del maestro Angel “Cucco” Peña, On Your Feet! dejará establecido una vez más la capacidad de los puertorriqueños para producir teatro musical del más alto nivel técnico y artístico”, manifestó Víctor Maldonado Gómez, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano.

“On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” estrenó en Broadway en el 2015 con excelentes críticas. La obra relata la vida de Gloria y Emilio Estefan tras su salida de Cuba y su ascendente carrera musical en Estados Unidos. Gloria Estefan describió el musical como “una historia de amor a este país, nuestra historia de amor y nuestro amor por la música”.