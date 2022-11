Escribir para un periódico, una revista o un libro era un anhelo que siempre estuvo en la mente de Lorna Robles. De niña se pensó escritora, pero la vida personal y profesional la encaminó por otras vías, hasta ahora, que cumplidos sus 45 años, siendo esposa y madre de dos niñas, decidió probarse en la literatura infantil.

“Las Tres HerMagas de Borikén” es el título de su publicación debut y verdaderamente no pudo tener un mejor estreno. Es un texto repleto de colores, tradiciones, cultura, historia, rimas, y sobre todo, es una valoración al nacimiento de Jesús como la verdadera razón de la Navidad.

Producido por Las Marías Estudio Editorial e ilustrado por Alejandra López, el libro propone una lectura sencilla, ideal para niños y niñas hasta los ocho a diez años, en la que resaltan sus tres protagonistas: Taína, Isabel y Nala, tres “hermagas” representativas de las ascendencias taína, española y africana que forman a los puertorriqueños.

Es un cuento que, según contó la novel autora, nació durante de un proceso de búsqueda interna y de cambio profesional, pues por cerca de 18 años trabajó de cerca en la carrera del artista urbano, Daddy Yankee. Hubo en ella también la intención de censurar el famoso duende que en los últimos años ha invadido muchos hogares en el preámbulo a la Navidad y en su lugar crear unos personajes que fueran cónsonos con nuestra idiosincracia. No es casualidad que cada una, además, adorne sus cabellos con una flor Maga.

“Estaba en Atlanta visitando a mi hermana que estaba embarazada y me quedo sola una noche de Navidad y sentada en la alfombra en el piso, veo el nacimiento de Jesús. Ya venía con esa inquietud de hacer otras cosas, de hacer cosas con familia, eso es algo que siempre me ha llamado la atención y dije, ‘Se ha distorsionado el significado de la Navidad por algo tan material y ahora es el ‘Elf on the Shelf’, olvídate de Jesús, del nacimiento, del Ángel que dio las buenas, de los Reyes’, así que de ahí quise hacer un cuento que tuviera que ver con el protagonismo del Ángel dando las buenas nuevas de que el significado de la Navidad era Jesús”, compartió Robles sobre el primer pensamiento dirigido al tema del libro.

Le dedica su primera publicacion a sus hijas Alana Mía (de pie) y Salomé. ( Alexis Cedeño )

Pasaron siete años, hasta que en octubre del 2021, dio el paso definitivo para comenzar a escribir.

“Luego de pasar unos procesos bastante intensos, ya mi transición laboral sabía que no estiraba más, ya esa versión de Lorna que estuvo por casi 18 años ahí, ya había dado lo que tenía que haber dado y como todo en esta vida, se dio una transformación y en ese octubre, me senté”, relató.

A mis 45 años, que he pasado por distintas etapas en mi vida, me pregunté, qué era eso que cuando eras niña anhelas ser, y juro por mis hijas, siempre decía que iba a ser escritora” - Lorna Robles, autora de "Las Tres HerMagas de Borikén"

Robles advierte que no es una feminista activista, sin embargo, durante el proceso creativo se cuestionó cómo sería el mundo actual si se sostuviera, a todos los niveles, desde el matriarcado. Entonces quiso hacer una representación de la unión de las mujeres bajo el término que le escuchó a una instructora de yoga, “HerMagas”, y las convirtió en las tres magas que llegaron el 6 de enero a Jerusalén a brindarle a Jesús, María y José sus mejores platos.

“La africana tiene el sazón, la española el bailoteo de esa herencia gitana, la taína es la conexión con la tierra; cada una tiene una labor en la cocina y se complementan entre las tres para confeccionar con su magia”, detalló, quien esta nueva faceta ha significado además una reconexión con la niña que la habita y con talentos que no se reconocía.

“Mi intención fue la de conectar con esos dones y talentos que tenemos, que podemos verlos en tareas que hacemos con facilidad y no nos pesan”, indicó. “Por eso en el cuento le doy valor a compartir nuestra magia con otros, porque todos tenemos diferentes maneras de crear y que desde pequeños los niños y niñas puedan comenzar a entenderlo”.

“Las Tres HerMagas de Borikén” está disponible a través de la plataforma www.lornarobles.com y en la librería Leo Leo Libros. Esta semana también llegará a la librería infantil Aparicio.