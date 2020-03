La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) otorgó al cineasta, escritor y actor Jacobo Morales y a su esposa, la productora artística de cine y televisión Blanca Silvia Eró la distinción de Humanistas del Año 2019.

Los actos de reconocimiento al matrimonio por su extraordinario legado en el cine, el teatro, la radio y la televisión de Puerto Rico se realizarán el jueves 26 de marzo a las 7:00 pm. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

“A través de la creación de guiones, producción y dirección, el binomio creador de Jacobo y Blanca ha llevado el cine puertorriqueño a su mayor reconocimiento internacional. Durante 70 años de labor incansable, dedicados a la creación y la educación en las artes, ambos han impactado a generaciones de puertorriqueños, dando ejemplo de compromiso social y defensa de nuestra cultura e identidad. Por sus fecundas vidas, Jacobo y Blanca representan los más altos valores de nuestra patria”, explica el laudo del galardón de Humanistas del Año de la FPH.

PUBLICIDAD

Margarita Benítez, directora ejecutiva de la fundación, expresó que “honramos a Jacobo y a Blanca porque siempre han sido un binomio artístico. Él recalca que nunca se han separado. El trabajo de Jacobo no se entiende ni se conoce sin la presencia de la labor de Blanca. La noche que los invitamos a cenar para comunicarles la distinción, uno de los camareros se acercó y le dijo a Jacobo: ‘es un honor servirle. Yo me crié con usted en la televisión’. Y por ese respeto que sienten todos los que nos criamos con él en la televisión, en el cine, en el teatro con su labor de excelencia, gracias al trabajo de producción de Blanca, reconocemos el trabajo de ambos”.

Jacobo Morales, quien ya celebró 65 años de matrimonio con Blanca, comentó que ser designado junto a su esposa como Humanistas del Año “es un gran honor, por lo que hay representado no solamente en el premio sino lo que antecede como ha sido nuestra vida, como hemos disfrutado lo que hacemos con la gente, que es lo más importante en nuestra gestión como artistas. Nos lanzamos a una vida muy bella desde el principio, desde que nos conocimos a los 15 años y yo trabajaba en la radio. Blanca tiene una gran sensibilidad, un gusto exquisito, un sentido crítico y una integridad que la lleva a todos los planos. Desde novios, yo escribía, ella pasaba los libretos a maquinilla y me hacía las críticas. No siempre aceptaba las críticas, pero la mayoría sí. Muchas veces ella titulaba las obras. Y ella ha sido la productora de mis obras de teatro y de todas las películas. Hemos tenido tantos años juntos. Yo no siento que estoy trabajando. Estoy disfrutando”.

PUBLICIDAD

Blanca Eró, emocionada, manifestó que la distinción junto a Jacobo “es una sorpresa tremenda, a la verdad no lo puedo creer, pero lo acojo con mucho cariño. Jacobo se lo merece porque su trabajo es con el pueblo en mente, con la problemática social de nuestro país que está reflejada en toda su obra y eso es muy importante. Yo le dedico este premio con todo mi amor al pueblo de Puerto Rico al cual adoramos, queremos, por el que hemos trabajado y a la familia, a nuestros hijos que son nuestra razón de vivir. Y queremos seguir luchando por nuestro país, que lo necesita en este momento más que nunca, que tengamos solidaridad y amor para echar adelante”.