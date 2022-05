La mujer como objeto y un discrimen de género que se ha perpetuado con el paso del tiempo, son dos de los temas que invitan a reflexionar a la cantante y actriz Didi Romero como parte de su participación en el musical Six.

La pieza teatral presenta a las seis esposas del rey Henry VIII de Inglaterra (siglo 16), y una mirada con un estilo actual a sus vidas desafortunadas de la mano de su pareja, que en algunas incluyen un final trágico al ser decapitadas. La puesta en escena estrenó en abril en el teatro CIBC en Chicago, Illinois, y se prolongará hasta sumar 57 semanas con presentaciones que incluirán escenarios en Boston, Las Vegas y San Francisco, entre otras ciudades en los Estados Unidos.

“Es muy triste porque muchas de las cosas que se hablan no solo en este musical, sino también en la historia verídica, lo que pasó en la historia de estas mujeres, hay muchas cosas que aún pasan, como el discrimen hacia la mujer, como tratan a la mujer. Es muy lamentable”, resaltó la actriz en entrevista telefónica desde Chicago.

“A todas estas mujeres les pasaron cosas horribles, espantosas, y no estamos muy fuera de la realidad. Aún estamos discriminando, aún estamos comparando, tratando a las mujeres como si fueran un trofeo, como si fueran objeto, justificando maltrato, justificando cosas espantosas que no deberían seguir pasando, así que este musical me hizo darme cuenta de eso mismo, que aún estamos pasando por estas cosas y todos los días tratamos de enseñarle eso a las niñas y niños que están viendo este musical, que no deberíamos estar haciendo este tipo de cosas”, añadió enfática la artista, quien personifica a la reina Katherine Howard.

Didi resalta la manera en que se presentan a los personajes en la pieza escrita y compuesta por Toby Marlow y Lucy Moss. “Imagínate que hay una banda de nenas, como las Spice Girls o Little Mix, como un grupo que son las seis esposas de Enrique VIII y están compitiendo para ver quién tuvo el peor matrimonio, a quién le fue peor, y la ganadora se convierte en la líder del grupo”, describió sobre la trama, que presenta entre sus personajes a “Catherine of Aragon”, “Anne Boleyn”, “Jane Seymour”, “Anna of Cleves” y “Catherine Parr”. “Es esta idea de que las mujeres siempre se están comparando y siempre están compitiendo unas con las otras. Es esta idea para enseñarle a la gente que no es necesario, que eso no debería existir”, añadió.

Si bien celebra formar parte del reparto de la producción, Didi analiza el valor de aprender a brillar en cualquier escenario. “La gente tiene esta idea de lo que es Broadway, y en realidad, Broadway es como teatro normal, común y corriente, regional, pero con más dinero. Tú puedes ver esta calidad de talento en muchísimas producciones locales en Puerto Rico, solo que esta producción tiene un poquito más de ojos, más personas involucradas, más equipo, más dinero, y obviamente, se ve súperbrutal, pero el talento lo puedes conseguir en cualquier sitio”, resaltó la cantante, quien elogió la experiencia con sus compañeras de reparto.

“Son supertalentosas. Todas somos muy close, muy cercanas, superamigas. Hemos creado una familia. Somos, literalmente, hermanas. Somos todas muy distintas también, que eso es algo que resaltamos muchísimo y que admiramos muchísimo de cada una de nosotras, y nos queremos muchísimo. Estoy muy agradecida, y estar viajando con ellas es un privilegio”.

Los logros en la actuación siguen anotándose en la trayectoria de la actriz, quien protagoniza la serie Gina Yei, con el personaje que le da nombre al proyecto para Disney+.

“Estoy muy emocionada porque es una producción local, es un elenco local, y la calidad es… Lo vi los otros días en un screening privado que estaban dando para el elenco, y lloré mil veces por lo lindo que se ve. Es una historia muy hermosa también”, confesó emocionada sobre la serie, cuya fecha de lanzamiento no ha sido anunciada, y que vislumbra una gira de presentaciones.

“‘Gina’ es superpositiva, es una persona que le encantan las redes sociales, como yo, le gusta cantar, le gusta escribir, y se muda de su hogar a Puerto Rico para estudiar en este instituto especializado en reguetón, que es lo que ella quiere hacer, ella quiere componer para artistas de reguetón”.

El largometraje Mixtape, que estrenará el próximo 2 de junio en cines locales, se añade a los proyectos trabajados. “Es la primera película de adolescentes que se hace en inglés en Puerto Rico”, afirmó sobre el filme también protagonizado por Felipe Albors (Súbete a mi moto). “Él hace de ‘Sammy’, se muda a esta escuela y quiere ser un DJ, y trata de enamorar a ‘Karla’, que soy yo, la nena popular de la escuela, con un mixtape”.

No se lo cree

La invitación a formar parte del Desfile Nacional de Puerto Rico en Nueva York, que se celebrará el próximo 12 de junio, la llena de júbilo.

“No lo puedo creer. ¡Me invitaron!”, dijo con marcada emoción. “Mami (Deddie Romero) me llamó súperemocionada y me dio la noticia de que me van a invitar a la parada puertorriqueña, que la vemos a cada rato en la televisión, que yo la veía desde bien chiquita. Queremos estar promocionando también la educación de performing arts para los jóvenes en Nueva York”, mencionó sobre el evento, que la incluirá dentro de los reconocimientos a figuras destacadas en educación, arte y cultura. “Estoy sumamente agradecida, muy emocionada. Estoy como en shock, aún no me lo creo que voy a ir”.