Cuando se habla desde la experiencia la historia es otra. El puertorriqueño Marcos Santana está de vuelta en la Isla para dirigir el musical “Evita”, que este sábado regresa a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce para una última función.

Regresar al país para trabajar en lo que le apasiona es motivo de regocijo, dijo, pero es también una oportunidad para revisitar su propia trayectoria y compartir sus impresiones sobre el desarrollo local del teatro musical, género en el que se destaca en Broadway.

Santana comenzó su carrera a los 18 años en Puerto Rico -”me hice aquí como artista”- y en el año 2000 decidió emprender viaje a Estados Unidos para continuar educándose y lograr otras experiencias. Lo logró y también ha tenido la fortuna de regresar al país a exponer y compartir lo aprendido. En la Isla ha estado al frente de la dirección y coreografías de los montajes de “In The Heights”, “West Side Story” y ahora, “Evita”.

Llegar a este punto no ha sido un camino de flores, pero la experiencia la volvería a vivir de igual manera.

“Ha sido de mucho trabajo, ha sido arduo, es un trabajo donde uno vive de rechazo. Ser artista es vivir de rechazo”, puntualizó.

Su argumento se sostiene de lo vivido por años, cuando audicionaba y el 90% al 95% de las veces se iba con un no. “Pero cuando se le da la oportunidad a uno y ese sí llega uno lo celebra como si fuera la oportunidad más grande de la vida. Cada sí que recibía lo veía como una oportunidad de crecer, de aprender, de relacionarme con directores y productores que en algún momento esperaba que me podían llevar a mi próximo show”.

Siempre les digo a los estudiantes que uno se prepara para audicionar, no para estar en escena, porque las audiciones es el trabajo. Cuando a uno le dan el trabajo, ya eso es fácil; claro, tiene su parte difícil del proceso creativo, pero para mí esa es la parte más emocionante y gratificante. Ahora, el proceso de estar audicionando por tres, cuatro, cinco años para llegar a lo que uno quiere, ese es el proceso más difícil” - Marcos Santana, artista, coreógrafo, director y educador

Para Santana, la pasión y vocación que tiene hacia el arte, ha sido su brújula para mantenerse en un mercado donde ser latino sigue siendo minoría y donde muchos talentos llegan pensando solo en los premios. “Para algunos es ganarse un Oscar, un Tony, un Emmy, para otros es simplemente tener una carrera donde uno pueda vivir de su arte y tener trabajo suficiente de poder pagar la hipoteca y mantener la familia. Eso es un nivel más personal del individuo y siempre lo he visto así”, dijo.

Llegar a los teatros de Broadway entiende que quizás es más complejo en la actualidad que cuando él llegó, porque ahora el talento latino tiene mayor participación en las producciones e irónicamente eso ha saturado el mercado. “Siempre me gusta tener un elenco bien diverso, si la pieza lo amerita, y a veces cuando lo pido, no tengo la cantidad de personas que necesito, porque están trabajando, y eso también es un indicio de que esa clase artística de minoría está teniendo más oportunidades. Es un poco más difícil, porque el mercado está más saturado, pero ahora hay muchas más oportunidades para poder lograrlo”, apuntó.

Santana, de 47 años y natural de Bayamón, no sale del asombro ante el crecimiento del teatro musical en Puerto Rico, especialmente entre los más jóvenes. “La generación nueva está entendiendo lo que es teatro musical y está encontrando esa pasión de lo que es contar una historia, no tan solo con movimiento, no tan solo con palabras, sino también con música y canción, es algo increíble”, expuso.

En Puerto Rico no se acostumbra hacer audiciones para las producciones de teatro. El teatro musical, por el contrario, está fomentando esa práctica que para este director es esencial para descubrir nuevos artistas, y le parece un proceso más justo.

“A mí siempre me gusta hacer audiciones aquí, siempre las hago. Aunque haya trabajado con algunas personas en escena y sé el calibre que tienen como artistas, hay algunos que pudiera poner directamente en la obra, pero a mí me gusta hacer audiciones porque siempre hay sorpresas, y las audiciones para ‘Evita’ fueron sorprendentes. En el elenco hay como 10 personas de las 27 con las que no había trabajado antes”, destacó.

La versión de “Evita” que se presenta en el Centro de Bellas Artes en Santurce se basa en las vidas y relación entre el presidente argentino Juan Domingo Perón (1895-1974) y la primera dama María Eva Duarte de Perón (1919-1952), con la letra y música de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, respectivamente. Localmente estelarizan Cherry Torres como “Eva Perón”, Eddie Noel Rodríguez como “Juan Domingo Perón” (otro boricua destacado en Broadway) y Víctor Santiago como “Che” (narrador de la historia).

Es una versión que mantiene el texto original, sin embargo el director quiso darle una identidad propia a esta puesta. “Siempre que traemos un show para Puerto Rico estamos utilizando los derechos de las producciones que son hechas en Broadway, pero como director y artista no me gusta recrear lo mismo, especialmente trayéndolo a la isla. Me gusta reiventar un poco o ver cómo los artistas puertorriqueños podemos desarrollar esta historia de una forma que no se haya visto en otro lugar, y eso fue lo que hicimos con ‘Evita’”, detalló, sobre lo que se lleva al escenario de esta ópera rock, donde el diálogo es mínimo.

Estamos diciendo la misma historia; vamos a escuchar las mismas canciones, pero le estamos dando un lente diferente, nos estamos yendo por un área de metateatro dentro de la pieza” - Marcos Santa, director

Compartió que la raíz caribeña, aún sin alterar el texto, se refleja. Mencionó como ejemplo el flow natural de de Víctor Santiago al intepretar el “Che”. “Siempre que hago teatro acá, esa pasión con que los artistas entran en escena y están en escena, se refleja”, comentó para quien “Evita” tiene un valor especial, porque trabajando en un montaje hace varios años conoció a su esposa y madre de sus dos hijos.

El ensemble o conjunto de artistas que integran la pieza se completa con Alejandra Reyes, Alondra Belén Olmo, Aura González, David Josué Villareal, Félix Colón, Heber Mejía, Gustavo Rosa, JD Aponte, Jesús Sánchez Rodríguez, Josué Torres Ortiz, Luz Marina Cardona, Marielisa Lugo, Nayaret Ennovi Candelario, Paola Morales, Pranjaal Luna’Rai, Ricardo Arribas, Ricardo Laboy, Sergio Ríos, Solimar Arzola, Sonya Hernández, Steven Dones Rogers, Tiffany Rodríguez y Yeidimar Ramos. También participan María Teresa Cursio y Axel Serrant.

Santana ha estado por cerca de un mes y medio en el país trabajando cerca de la familia que siempre lo espera, incluidos sus “viejos”. “Trabajar para la gente de Puerto Rico una o dos veces al año me llena el alma”, expresó.

Ser parte de las producciones de BAS Entertainmente se ha vuelto rutinario, pues tal parece que este año se le volverá a ver por acá. Pero ahora le toca regresar a Nueva York para darle vida a un proyecto que cuenta historias desconocidas de las guerras en las que ha estado involucrado Estados Unidos a partir de la música que se escuchaba alrededor de esos eventos bélicos.

Igualmente, tiene la mirada fija en el próximo nivel: “Me gusta hacer shows, especialmente en Estados Unidos, y romper con el estigma de que porque soy director latino/puertorriqueño solamente me van a dar ‘West Side Story’ o ‘In the Heights’, y ahora lo que quiero probar para mí y para el mercado anglo es que como director y artista puedo decir la misma historia de otras culturas y de otras perspectivas”.