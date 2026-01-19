Los amantes del patinaje sobre hielo y de icónicos personajes de Disney tendrán la oportunidad de asistir al espectáculo “Disney On Ice presenta Jump In!”, donde el público podrá ser parte de la aventura cuando Mickey y sus amigos los reciban para explorar los cuentos de Disney con el “MousePad mágico”. El evento se realizará desde el 29 de mayo al 7 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

La aventura inicia con un toque del MousePad mágico por parte de con Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy, lo que llevará a toda la familia en un viaje interactivos por los cuentos de Disney, con más de 50 personajes. “Disney On Ice presenta Jump In!” apostará a presentar “patinaje artístico de clase mundial, acrobacias aéreas, asombrosos efectos especiales, atractivos momentos interactivos y música encantadora”, detalla el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Navegando en los mares de Moana 2 y el dinámico mundo de Inside Out 2, el evento llevará por primera vez al hielo a los nuevos personajes de esas exitosas producciones. El público podrá ver a Ansiedad junto Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor además de varios personajes inéditos de Moana 2.

“A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla mientras el caos se esparce por el hielo, recorrerán la activa metrópoli de Zootopia con Judy y Nick, se deslizarán por las tierras heladas de Frozen, se maravillarán en el divertido universo de Toy Story y viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en Encanto. El espectáculo suma además un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida”, asegura el escrito.

Acompañados por algunas de las canciones más populares de Disney, como “Libre soy” de Frozen, “Inténtalo todo” de Zootopia, “No se habla de Bruno” de Encanto y “Soltar” de Moana 2, entre muchas otras, el público “será testigo de patinadores de alto nivel que llevan la acción a las alturas y se elevan sobre el hielo con acrobacias que desafían la gravedad, como la princesa Ariel que volará por el aire a los acordes de “Bésala” y Rapunzel, cuyo cabello dorado cobrará vida a través de tiras de seda mientras ella y Flynn deslumbran con una cautivadora rutina aérea”.

Los boletos para “Disney On Ice presenta Jump In!” estarán disponibles “con precios accesibles” desde mañana, martes, en PRTickets o www.DisneyOnIce.com