Con una base de flamenco que combina guitarra, trompetas y piano, la cantante cristiana Doreen Zayas lanzó su nuevo sencillo “Recibe el poder”, el cual se extrae de su más reciente producción “Yo soy un milagro”. El tema se inspira en el versículo 8 del primer capítulo del libro de los Hechos: “recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo”.

“Grabo las canciones según el Espíritu Santo me las da. Yo escucho en mi oído trompetas, escucho guitarra, escucho piano. Y en esta ocasión escribí en flamenco, porque la escuché en flamenco”, indicó la cantautora al explicar cómo es su proceso creativo y por qué escogió el género andaluz para su nuevo corte musical.

De acuerdo con la intérprete, el Espíritu Santo estuvo presente a través de todo el proceso de producción del tema, y le regaló unas cuantas anécdotas.

“Entrando al estudio de grabación, antes de estar en el micrófono lista para grabar, tuve una visitación del Espíritu Santo, y caí al piso sobre la alfombra y empecé a hablar en lenguas. Cuando me levanto, el pastor, ‘Chino’ (Reynaldo Santiago) me dijo: ‘Doreen, el micrófono es tuyo; canta lo que el Espíritu Santo te dio’. De ahí, empecé a cantar cosas que no estaban escritas en la letra original”, relató la exintegrante del grupo femenino de merengue Chantelle.

“Recibe el poder” se grabó en Mercy Studio, en Bayamón, con arreglos de Jaime Ramírez “Jimito” y masterización de Eduardo Ramos. Lorna Marcano y Reinaldo Santiago la acompañaron en los coros.

El sencillo se estrenó junto con un video musical, que igualmente resalta elementos de la cultura española, como la danza y vestimenta flamenca, y los típicos mantones de Manila. En el video, la actriz, bailarina y comunicadora Joann Polanco se luce con su talento para el baile tradicional de Andalucía.

“Tuvimos que parar el video como tres veces porque el Espíritu Santo me tomaba. Salí hablando en lenguas; se caía el fuego de Dios. Fueron experiencias muy lindas las vividas. mientras hacíamos este tema. Esta canción está dirigida por el Espíritu Santo”, reiteró.

Bajo la producción de R Films, Freddy Romero y Judith Gordillo, las escenas se rodaron en dos locaciones: el estudio Caja Forzada en Bogotá y Guatavita, Cundinamarca, en Colombia. José Méndez y Enrique Vélez estuvieron a cargo la confección del vestuario, mientras Ana María Makeup fue la artista responsable del maquillaje.

El sencillo “Recibe el poder” ya está disponible en todas las plataformas digitales. El video oficial se puede disfrutar en el canal de YouTube de Doreen Zayas.