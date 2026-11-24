Enfrentar los retos que se presentan desde el plano físico con creatividad, imaginación y lo que más le apasiona, el arte, ha resultado para el experimentado artista plástico Edgard Rodríguez Luiggi la respuesta para encarar una nueva realidad con fuerza y valor.

Pintor, escultor, dibujante, museógrafo y profesor de arte, Rodríguez Luiggi formó generaciones de artistas puertorriqueños desde la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, donde por más de una década dirigió el Departamento de Pintura. A lo largo del tiempo también ha trabajado su propuesta llena de simbología y dominio de múltiples técnicas con la que ha engalanado espacios públicos y colecciones privadas.

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Una nueva entrega de toda su maestría expresiva podrá disfrutarse desde el próximo 3 de diciembre, en Sala de Arte TUCOOP, mediante una muestra extensa de medios mixtos titulada “La casa de hueso”. Se trata de una invitación a conocer cómo un artista multifacético abraza los desafíos desde la expresividad de un lenguaje propio con el que manifiesta su dominio de diversos medios plásticos, menciona el comunicado de prensa.

“Con ‘La casa de hueso’ hago referencia a mi cuerpo como una casa y a la enfermedad que durante los últimos tres a cuatro años ha afectado y transformado mi vida; del proceso de acostumbrarme a no tener la misma capacidad física, la habilidad de construir de la misma manera. Eso afecta no tan solo la parte física y la psicológica; afecta como ser humano, pero también como artista”, manifestó Rodríguez Luiggi mediante declaraciones escritas. El artista, además, dirigió el Programa de Museos y Parques del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Rodríguez Luiggi describió “La casa de hueso”, como “un cúmulo de elementos que he venido guardando en los últimos diez años. Hay pedazos de madera, de piezas electrónicas, objetos encontrados, láminas, cajas, pedazos de metal, pequeños dibujos. Son obras trabajadas en medio mixto. Entre estos materiales destaco la madera. Algunas piezas parecen casas por su forma, otras solamente son cajas, una especie de contenido, donde creo micro mundos que aluden a miles de significados; se transforman en una especie de cuento donde existe una narrativa creada por el espectador”.

Para el artista, cuyas propuestas murales “Esporas” y “Mi Río Piedras” engalanan las estaciones de Jardines de Caparra y Cupey del Tren Urbano, “una obra puede llevar a repensar lo que se hace y por qué se hace; se convierte en un vehículo de transformación social. Los objetos dicen y cuentan historias, cargan mensajes con significados, palabras, usos e historias de quienes los rodean y los usaron en un momento determinado y del espectador que hace su construcción imaginada. Los objetos nos hacen y describen de dónde somos; son capaces de retratar el lugar o región de donde vienes a un nivel social, etnográfico y antropológico”.

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Lo que representa manifestarse mediante el arte

“Como artista tenemos una responsabilidad social. Creo que a través del arte podemos hacer que la gente tenga mayor sensibilidad. Lograr eso es sentirse tan poderoso porque, si a través de lo que tú produces, de lo que tú haces, logras que la gente repiense la manera en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, hacemos de esto una herramienta poderosa para ayudar a mejorar la forma de vida, el desarrollo y entendimiento de la gente a través de lo que uno produce, de lo que a mí me gusta hacer que es arte”, resaltó mediante la nota de prensa.

Rodríguez Luiggi espera con emoción el momento de presentar al público la exposición “La casa de hueso” la que -anticipa- estará compuesta por casi una treintena de piezas.

“Cuando se da la oportunidad de presentar un proyecto como este, tenemos que aprovecharla. Conozco de hace años al presidente de TUCOOP, Fernando Toledo. Es mi amigo y fraterno y le tengo mucho respeto. Reconozco su trabajo y su colaboración con Puerto Rico, no tan solo en los negocios, sino también en el campo del arte, donde es un promotor, coleccionista y gestor cultural en función del bienestar social y educativo para un mejor desarrollo en las artes. Eso repercute y transforma a generaciones a través de su compromiso”, agregó.

La exposición “La casa de hueso”, de Edgard Rodríguez Luiggi abrirá al público el jueves 3 de diciembre de 2026, de 6:00 a 9:00 p.m., en la Sala de Arte TUCOOP, ubicada en el 209 de la avenida R.H. Todd, en San Juan. Luego de esta fecha la exhibición estará disponible al público solo mediante cita previa, escribiendo a plopez@tucooppr.com o llamando al 787-288-2667 ext. 126.