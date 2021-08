La ilusión por estar más cerca de darle vida al personaje de “Usnavi” en el musical In the Heights se refleja en el semblante del actor y cantante puertorriqueño Éktor Rivera, quien tras anunciar en diciembre de 2019 junto a parte de elenco los planes de la puesta en escena pautada para mayo del año pasado, experimentó la pausa en los ensayos como medida cautelar por la pandemia del COVID-19.

“Ayer (jueves), de hecho, fue que nos vimos por primera vez, y como nenes chiquitos cuando sales en vacaciones, se lo dije a Juanpi (Juan Pablo Díaz), que llegas con tus zapatitos nuevos y redescubres y cuentas qué ha pasado. Eso fue lo que nos pasó a nosotros”, dijo a Primera Hora con notable júbilo el artista sobre la ilusión de presentarse en la galardonada pieza teatral creada por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

“Cuando empezamos a hacer las coreografías, teníamos memoria, pero no sabíamos que era tan complicado, y entonces estamos retomando nuevamente lo que dejamos”, confesó sobre la experiencia de reiniciar los ensayos en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde originalmente se estrenaría. La obra se presentará del 16 al 26 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Tuvimos un acto completo que hicimos de In the Heights y nos mandaron a las casas porque había una pandemia que no conocíamos, que en tres o cuatro semanas regresaríamos, estaríamos nuevamente en Bellas Artes, y de ahí pa’ lante, nos fuimos pensando que íbamos a regresar. Yo dejé la ropa y todo acá en Puerto Rico. De repente pasó un año y medio, y todavía”, añadió el intérprete, quien hace siete años reside en Los Ángeles, California, junto a su esposa, la meteoróloga Yara Lasanta.

A pesar del júbilo que siente, confiesa tener presente que el panorama puede cambiar nuevamente ante los riesgos todavía presentes por la pandemia. “Es una cosa de incertidumbre, de estar contentos porque estamos en este espacio nuevamente, pero también loco porque esto se vaya”, destacó, y recordó cuando asimiló que la posposición de la obra en el 2020 se extendería más de lo imaginado.

“Como no se sabía qué estaba pasando, pensábamos que regresaríamos antes, así que fue un golpe al principio, pero a medida que fuimos conociendo lo que estaba pasando, fue un golpe a cuenta gotas. Estábamos inmersos en una pandemia donde todo estaba cerrado, por lo menos esta fue mi impresión, y ya luego saber cuándo esto va a parar”.

La trama de la puesta en escena transcurre a lo largo de tres días en el barrio dominicano Washington Heigths, en Nueva York. Como figura estelar, manifiesta su entusiasmo por que el público disfrute de la calidad artística del musical cuyo elenco incluirá a Denise Quiñones, Ana Isabelle, Tony Chiroldes, Sara Jarque, Didi Romero, Michelle Brava y Jasond Calderón, entre otros.

“La música es fabulosa. Lin-Manuel es genial”, afirmó. “Estamos hablando de que se habla de tantas historias. Los de la diáspora se pueden identificar. Las personas como (la medallista de oro) Jasmine Camacho-Quinn, personas que se criaron en Estados Unidos, que sienten sus raíces boricuas. Donde está la casa, donde está tu hogar, está tu corazón. Eso es lo que más me gusta”, compartió.

El actor recalcó la intensidad de dedicar tiempo a los ensayos.

“Son fuertes porque son bailes, estamos hablando de que esto es Broadway. Miembros originales de In the Heights en Broadway están trabajando con nosotros. El director, Marcos Santana, es maravilloso, así que es fuerte, las escenas, la música”.

Lo acompañará Yara

Como parte de su preparación para el musical, Éktor prolongará su estadía en Puerto Rico, lo que lo mantendrá alejado por un tiempo de su pareja y su bebé, Bria Yaré, quien nació en diciembre del año pasado.

“Mi esposa viene en septiembre para el primer show de In the Heights”, dijo. “Durante un tiempo no la voy a ver. Estoy viéndola en video. Mi corazón está allá mismo con la nena, jugando con ella”, expresó con nostalgia. “No sabía cuánto el ser humano podía cargar tanto amor para un ser humano, y cada día sigue creciendo y sigue expandiéndose. Es un universo de amor lo que tengo por esa niña. Loco por verla. Ya pasaron dos días nada más, y estoy loco por verla de nuevo”, expuso Éktor, quien será visto en el personaje de “Martino Valdés” en el cuarto capítulo de la nueva versión de la teleserie Fantasy Island, protagonizada por la puertorriqueña Roselyn Sánchez.

“Sale este 31 de agosto. La fantasía se desarrolla en Cuba, en el 1940 al 50”, se limitó a adelantar sobre la trama.